AMD представила видеокарту Radeon RX 9060

Так, частота видеопамяти в RX 9060 ограничена 18 Гбит/сек, при этом конфигурация осталась прежней — 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной, что даёт общую пропускную способность 288 ГБ/сек (против более высокой у XT). Количество ускорителей трассировки лучей и ИИ также уменьшено, так что обработка RT-эффектов и задач, связанных с машинным обучением, будет проходить немного медленнее. В то же время за счёт этих сокращений снизилось и энергопотребление — TDP составляет 132 Вт, плюс AMD рекомендует использовать блок питания на 450 Вт. К счастью, видеокарта по-прежнему поддерживает все современные технологии, включая кодирование и декодирование AV1, а также актуальные форматы визуализации. Референсный дизайн от AMD не поступит в продажу — RX 9060 будет доступна исключительно в виде кастомных моделей от партнёров.