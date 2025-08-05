AMD представила видеокарту Radeon RX 9060

Сегодня компания AMD представила видеокарту Radeon RX 9060, которая представляет собой упрощённую версию RX 9060 XT с немного сокращённым числом шейдерных блоков, сниженной частотой памяти и уменьшенным энергопотреблением. Изначально AMD, по всей видимости, отправила своим партнёрам по производству видеокарт некорректные характеристики, указывая 2048 потоковых процессоров. Однако после тихого анонса графического процессора NAVI 44 на официальном сайте AMD стало ясно, что в RX 9060 используется всего 1792 потоковых процессора и 28 вычислительных блоков вместо 32, как у версии XT. Это означает ощутимое снижение производительности по сравнению с RX 9060 XT, а также некоторые другие отличия.

Так, частота видеопамяти в RX 9060 ограничена 18 Гбит/сек, при этом конфигурация осталась прежней — 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной, что даёт общую пропускную способность 288 ГБ/сек (против более высокой у XT). Количество ускорителей трассировки лучей и ИИ также уменьшено, так что обработка RT-эффектов и задач, связанных с машинным обучением, будет проходить немного медленнее. В то же время за счёт этих сокращений снизилось и энергопотребление — TDP составляет 132 Вт, плюс AMD рекомендует использовать блок питания на 450 Вт. К счастью, видеокарта по-прежнему поддерживает все современные технологии, включая кодирование и декодирование AV1, а также актуальные форматы визуализации. Референсный дизайн от AMD не поступит в продажу — RX 9060 будет доступна исключительно в виде кастомных моделей от партнёров.
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