AMD представит видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6650 XT RDNA 2 Refresh 20 апреля

Ожидается, что линейка видеокарт AMD Radeon RX 6000 «RDNA 2 Refresh», которая включает в себя RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT, будет запущена 20 апреля. Новые карты будут иметь эталонные варианты полуночного черного издания, хотя их доступность еще не подтверждена. Видеокарта AMD Midnight Black edition была впервые представлена ​​вместе с Radeon RX 6800 XT.

Графические процессоры AMD Navi 21, Navi 22 и Navi 33 будут обновлены для грядущей линейки Radeon RX 6X50 XT. Графический процессор AMD Navi 21 в настоящее время используется в Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800, в то время как графический процессор Navi 22 используется в RX 6700 XT, а графический процессор Navi 23 используется в RX 6600 XT и 6600 на настольной платформе. Видеокарты будут оснащены памятью 18 Гбит/с, а также некоторыми улучшениями тактовой частоты.

Из предыдущих утечек стало известно, что эти карты также будут оснащены кристаллами памяти GDDR6 18 Гбит/с. В настоящее время все карты, кроме грядущей RX 6500 XT и флагманской RX 6900 XT LC, оснащены кристаллами памяти 16 Гбит/с. Повышение до 18 Гбит/с может обеспечить более высокую пропускную способность и увеличить производительность на 2-5%.

Также будет небольшая разница в цене и ожидается, что показатели TDP немного вырастут с добавлением более быстрых чипов памяти. Эти графические процессоры, вероятно будут конкурировать с высокопроизводительными графическими процессорами Intel ARC Alchemist.