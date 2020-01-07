AMD представляет мобильные процессоры Ryzen 4000: 4800U и 4800H

AMD анонсировала мобильные процессоры Ryzen серии 4000, разработанные для того, чтобы конкурировать с самыми быстрыми процессорами Intel в линейках мобильных процессоров 10-го поколения «Ice Lake» и «Comet Lake».

В основе этих процессоров лежит 7-нм кремниевый «Renoir», который удваивает число ядер ЦП по сравнению с предыдущим поколением «Picasso» и повышает IPC на двузначный процент. «Renoir» объединяет процессор с 8 ядрами на основе микроархитектуры «Zen 2», с iGPU, который имеет механизм обработки чисел «Vega», и также оснащен двухканальным IMC, который поддерживает не только обычную память DDR4, но и быструю LPDDR4X.

Существует два различных класса Ryzen 4000 Mobile: U и H. Ryzen 7 4800U с 15 Вт TDP предназначен для сверхпортативных ноутбуков и идет вразрез с процессорами Intel Core i7 "Ice Lake-U".

Ryzen 7 4800H, с другой стороны, использует запас мощности 45 Вт TDP для значительного повышения тактовой частоты процессора и iGPU, предлагая производительность процессора, превосходящую настольный процессор Core i7-9700K. Он также представляет SmartShift, технологию виртуализации iGPU + dGPU, которая позволяет динамически переключаться между ними в зависимости от графической нагрузки.