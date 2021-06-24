AMD прекращает поддержку старых видеокарт

Вчера AMD официально объявила, что в ее крайнем обновлении драйверов, которое, среди прочего, вводит поддержку технологии FidelityFX Super Resolution, поддержка некоторых старых карт будет приостановлена. И хотя многие пользователи могли решить, что они всё же будут получать какие-то обновления безопасности или патчи для драйверов, на самом деле ситуация менее радостная: «Никаких дополнительных выпусков драйверов для поддержки этих графических продуктов не планируется» — это официальное заявление производителя.Это в основном означает, что старые карты не получат оптимизаций, необходимых для бесперебойной работы новых игр и любые серьезные проблемы с данными продуктами останутся неразрешенными. И в этом, конечно, есть определённая логика — зачем тратить время и ресурсы на карты, которыми пользуется все меньше и меньше людей. Производителю рано или поздно пришлось бы провести черту, отгородив некоторые карты от программы поддержки. Вот только мы не думаем, что самый разгар глобальной нехватки кремния — подходящее время, особенно когда речь идёт о видеокартах, которыми пользуются тысячи пользователей по всему миру.

Полный список карт, которые больше не поддерживаются:Radeon R9 FuryRadeon R9 NanoRadeon R9, R7 и R5 серии 300Radeon R9, R7 и R5 серии 200Radeon HD8500 и серия HD 8900И речь не только про видеокарты для настольных ПК — многие мобильные предложения также перестают поддерживать, включая некоторые APU, а также предложения серий M400 и M300.