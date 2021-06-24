AMD прекращает поддержку старых видеокарт

Вчера AMD официально объявила, что в ее крайнем обновлении драйверов, которое, среди прочего, вводит поддержку технологии FidelityFX Super Resolution, поддержка некоторых старых карт будет приостановлена. И хотя многие пользователи могли решить, что они всё же будут получать какие-то обновления безопасности или патчи для драйверов, на самом деле ситуация менее радостная: «Никаких дополнительных выпусков драйверов для поддержки этих графических продуктов не планируется» — это официальное заявление производителя.

Это в основном означает, что старые карты не получат оптимизаций, необходимых для бесперебойной работы новых игр и любые серьезные проблемы с данными продуктами останутся неразрешенными. И в этом, конечно, есть определённая логика — зачем тратить время и ресурсы на карты, которыми пользуется все меньше и меньше людей. Производителю рано или поздно пришлось бы провести черту, отгородив некоторые карты от программы поддержки. Вот только мы не думаем, что самый разгар глобальной нехватки кремния — подходящее время, особенно когда речь идёт о видеокартах, которыми пользуются тысячи пользователей по всему миру.

Полный список карт, которые больше не поддерживаются:
Radeon R9 Fury
Radeon R9 Nano
Radeon R9, R7 и R5 серии 300
Radeon R9, R7 и R5 серии 200
Radeon HD8500 и серия HD 8900


И речь не только про видеокарты для настольных ПК — многие мобильные предложения также перестают поддерживать, включая некоторые APU, а также предложения серий M400 и M300.
Комментарии и отзывы AMD
Онлайн обучение бровиста с нуля...
Сегодня бьюти-индустрию развивается стремительными темпами. Кроме того, она всегда актуальна. В индустрии...
Выбираем органайзер для вашего автомобил...
Мы считаем, что использовать ...
Объектив TTArtisan 21mm f/1.5 оценен в €...
Компания TTArtisan пополнила ассортимент полнокадровых мануальных объективов моделью 21mm f/1.5, которая ...
Смартфон Realme C20A получил АКБ на 500...
Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Realme C20A, которая оценена в 105 дол...
Смартфон iQOO Neo 3s получит 12 ГБ ОЗУ...
В сети появились подробности о смартфоне iQOO Neo 3s, который, как и выпущенный ранее Neo 5 5G, будет пос...
Камеру Sony A7 IV могут выпустить в сент...
Сетевые источники сообщили о том, что компания Sony собирается выпустить две новинки в ближайшие месяцы. ...
Новый iPad Pro появится в продаже 21 мая...
Во время презентации новых планшетов iPad Pro компания Apple не раскрыла дату начала продаж, ограничившис...
Philips Momentum - первый в мире монитор...
Компания MMD, ведущий специалист по производству дисплеев и лицензионный партнер Philips по выпуску монит...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor