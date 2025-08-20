AMD прекращает производство чипсета B650

По данным ресурса Channel Gate, AMD официально объявила о завершении выпуска чипсета B650 и рекомендовала партнёрам полностью переходить на платформу B850 — это значит, что производители материнских плат больше не могут закупать B650 и должны сосредоточиться на новой линейке серии 800. Сейчас компании распродают остатки складских запасов, а розничные продажи продлятся дольше — ожидается, что полный вывод из оборота произойдёт к октябрю 2025 года. Чипсеты серии B650 (включая B650E) были представлены в октябре 2022 года как доступное решение для платформы AM5 с ценами на платы в диапазоне 125–150 долларов. Со временем стоимость снизилась, и многие модели оказались дешевле 100 долларов, но теперь их заменяют новые B850.

Ключевое отличие поколений — поддержка PCIe 5.0. У B650 наличие этого интерфейса для NVMe-накопителей зависело от производителя платы, тогда как в B850 поддержка PCIe 5.0 реализована полностью. При этом чипсет B650E предлагал 24 выделенные линии PCIe 5.0, аналогично X870 (без E в названии). Сегодня материнские платы на базе B850 можно найти в продаже примерно за 100–130 долларов, что сопоставимо со стоимостью оставшихся B650, но при этом новые модели обеспечивают лучшую поддержку высокочастотной памяти. Важно, что Ryzen 9000 и Ryzen 9000X3D изначально совместимы с серией 800 и не требуют обновления BIOS. Тем не менее, материнские платы серии 600 по-прежнему остаются актуальными — они поддерживают новейшие процессоры AM5, что делает их привлекательными на вторичном рынке.