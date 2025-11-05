Представлен одноплатный ПК Aaeon PICO-ARU4 на Core Ultra 200

Компания Aaeon пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью PICO-ARU4 типоразмера Pico-ITX, которая первой в своем сегменте получила новые процессоры Intel. Новинку оснастили 12-ядерными чипами Core Ultra 5 255U и Core Ultra 7 225U, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, портом SATA, слотом для твердотельных накопителей формата M.2 2280, слотом М.2 2230 для подключения Wi-Fi 6 и прочих беспроводных карт, интерфейсами HDMI и eDisplayPort, двумя портами RJ45 и двумя USB 3.2 Gen 2, двумя разъёмами COM-порта с поддержкой сигналов RS-232/422/485, 4-битным GPIO, разъёмом SMBus (Co-lay I2C) и двумя портами USB 2.0. Цена компьютера составляет 887 долларов за базовую конфигурацию, а топовая обойдется в 1155 долларов.