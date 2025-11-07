MSI представила Portal X для управлением RGB из браузера

MSI представила новое программное решение под названием Portal X, которое представляет из себя более лёгкую и доступную альтернативу фирменному приложению Mystic Light. Новинка предназначена для пользователей, которым не требуется полный набор функций Mystic Light и которые хотят просто и быстро управлять RGB-подсветкой своего ПК. Portal X — это веб-инструмент, обеспечивающий мгновенный доступ к настройкам подсветки совместимых компонентов MSI. Он позволяет менять или настраивать режимы освещения, не дожидаясь долгой загрузки полнофункционального ПО. Тем не менее, Portal X обладает ограниченной функциональностью по сравнению с Mystic Light. Он поддерживает только оборудование MSI и не работает с устройствами сторонних производителей.

Если Mystic Light подходит для продвинутых пользователей, желающих глубоко настраивать световые эффекты, то Portal X рассчитан на тех, кому нужны базовые изменения — быстро и без лишних настроек. На данный момент через Portal X можно управлять подсветкой материнских плат MSI, видеокарт MSI и модулей оперативной памяти (софт совместим с большинством моделей на рынке). Приложение не требует обновлений — достаточно один раз установить его, после чего оно всегда открывается в браузере. И в интерфейсе автоматически отображаются все совместимые компоненты MSI, что позволяет оперативно изменить RGB-режим. Отличное решение на самом деле — давно пора отказываться от полноценного софта для ПК.