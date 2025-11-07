MSI представила Portal X для управлением RGB из браузера

MSI представила новое программное решение под названием Portal X, которое представляет из себя более лёгкую и доступную альтернативу фирменному приложению Mystic Light. Новинка предназначена для пользователей, которым не требуется полный набор функций Mystic Light и которые хотят просто и быстро управлять RGB-подсветкой своего ПК. Portal X — это веб-инструмент, обеспечивающий мгновенный доступ к настройкам подсветки совместимых компонентов MSI. Он позволяет менять или настраивать режимы освещения, не дожидаясь долгой загрузки полнофункционального ПО. Тем не менее, Portal X обладает ограниченной функциональностью по сравнению с Mystic Light. Он поддерживает только оборудование MSI и не работает с устройствами сторонних производителей.

Если Mystic Light подходит для продвинутых пользователей, желающих глубоко настраивать световые эффекты, то Portal X рассчитан на тех, кому нужны базовые изменения — быстро и без лишних настроек. На данный момент через Portal X можно управлять подсветкой материнских плат MSI, видеокарт MSI и модулей оперативной памяти (софт совместим с большинством моделей на рынке). Приложение не требует обновлений — достаточно один раз установить его, после чего оно всегда открывается в браузере. И в интерфейсе автоматически отображаются все совместимые компоненты MSI, что позволяет оперативно изменить RGB-режим. Отличное решение на самом деле — давно пора отказываться от полноценного софта для ПК.
AMD прекращает производство чипсета B650…
По данным ресурса Channel Gate, AMD официально объявила о завершении выпуска чипсета B650 и рекомендовала…
Представлен одноплатный ПК Aaeon PICO-ARU4 на Core Ultra 20…
Компания Aaeon пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью PICO-ARU4 типоразмера Pico-ITX, кото…
Qualcomm купила Arduino и выпустила новый микрокомпьютер…
Компания Qualcomm объявила о покупке Arduino — итальянской открытой платформы, известной своими электронн…
B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор и тесты материнской платыB850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор и тесты материнской платы
B850 GAMING X WIFI 6E обзор и тесты материнской платы с AMD Ryzen 9 9900XB850 GAMING X WIFI 6E обзор и тесты материнской платы с AMD Ryzen 9 9900X
Z890 AORUS ELITE X ICE обзор и тесты материнской платы с Intel Core Ultra 5 245KZ890 AORUS ELITE X ICE обзор и тесты материнской платы с Intel Core Ultra 5 245K
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor