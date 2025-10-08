Qualcomm купила Arduino и выпустила новый микрокомпьютер

Компания Qualcomm объявила о покупке Arduino — итальянской открытой платформы, известной своими электронными платами для энтузиастов, инженеров и образовательных проектов. В официальном заявлении во вторник Qualcomm отметила, что бренд, инструменты и миссия Arduino сохранят независимость, а компания продолжит выпускать микроконтроллеры и микропроцессоры на базе решений разных производителей. Одновременно с новостью о приобретении компания Arduino представила новую плату под названием Uno Q, которая напоминает Raspberry Pi и объединяет в себе процессор Qualcomm Dragonwing QRB2210 и встроенный микроконтроллер. Устройство поддерживает операционную систему Linux Debian и позволяет подключать клавиатуру, мышь и дисплей через адаптер USB Type-C.

Кроме того, плата способна работать с лёгкими моделями искусственного интеллекта, что даёт возможность создавать решения, реагирующие на звук и изображение в реальном времени. На Uno Q предустановлена новая среда разработки App Lab, которую Arduino описывает как универсальную платформу для управления проектами Arduino Sketches, Python-скриптами и ИИ-моделями. Стоимость платы составляет 44 доллара, а генеральный директор Arduino Фабио Виоланте отметил, что выпуск Uno Q — лишь начало. Компания намерена предоставить сообществу по всему миру мощные инструменты, которые сделают разработку систем искусственного интеллекта простой, масштабируемой и доступной каждому.