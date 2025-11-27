Представлен одноплатный ПК Aaeon HPC-ARHm

Компания Aaeon пополнила ассортимент одноплатных ПК моделью HPC-ARHm, которая представляет типоразмер COM-HPC R1.2 Mini с размерами 95:70 мм. Новинка также чипами Intel от 14-ядерного Core Ultra 5 125H до 16-ядерного Core Ultra 7 255H (оба в 28-Вт режиме), до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем с NVMe вместимостью до 256 ГБ, портами PCIe 4.0 x8 PCIe 3.0 x4, две линии которых совмещены для двух интерфейсов SATA, двумя портами с интерфейсом PCIe 3.0 x4, четырьмя разъемами USB (10 Гбит/с), восемью портами USB 2.0, а также модулем с комбинацией 12-битного GPIO, двух 4-проводного UART, двух I2C и функций SMBus. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

