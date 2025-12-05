Gigabyte представила материнскую плату со вставками из дерева

Компания Gigabyte, один из крупнейших производителей материнских плат, видеокарт и компьютерных решений, представила X870E AERO X3D WOOD — необычную материнскую плату, которая совмещает высокую производительность и декоративные элементы из натуральных материалов. Производитель заявил, что при разработке платы особое внимание было уделено мелким деталям — здесь применяется премиальная кожаная петля, а также оформление под дерево, которая, по мнению производителя, должна создавать атмосферу уюта внутри системы. Кроме того, под стильной оболочкой скрываются возможности флагманского уровня — поддерживается режим X3D Turbo Mode 2.0 с поддержкой искусственного интеллекта, который раскрывает максимум производительности X3D-процессоров, а память DDR5 способна работать на частотах до 9000 MT/сек.

Благодаря сокету AM5 плата поддерживает процессоры Ryzen 9000, 8000 и 7000, а система питания гарантирует стабильную подачу тока. Ещё есть сразу два слота PCIe 5.0, которые позволяют установить две видеокарты, а четыре слота M.2 с поддержкой PCIe 5.0/4.0 x4. А за подключение к интернету отвечает два порта LAN и модуль WiFi 7 с направленной высокочувствительной антенной. Впрочем, модель, безусловно, создавалась с прицелом на энтузиастов, так что стоит она, скорее всего, очень дорого. Производитель пока что не называет официальную стоимость новинки, но дерево и кожа в материнской плате это явно что-то эксклюзивное и очень редкое.
Представлен одноплатный ПК Aaeon HPC-ARHm…
Компания Aaeon пополнила ассортимент одноплатных ПК моделью HPC-ARHm, которая представляет типоразмер COM…
Qualcomm купила Arduino и выпустила новый микрокомпьютер…
Компания Qualcomm объявила о покупке Arduino — итальянской открытой платформы, известной своими электронн…
MSI представила Portal X для управлением RGB из браузера…
MSI представила новое программное решение под названием Portal X, которое представляет из себя более лёгк…
Представлен одноплатный ПК Aaeon PICO-ARU4 на Core Ultra 20…
Компания Aaeon пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью PICO-ARU4 типоразмера Pico-ITX, кото…
B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор и тесты материнской платыB850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор и тесты материнской платы
B850 GAMING X WIFI 6E обзор и тесты материнской платы с AMD Ryzen 9 9900XB850 GAMING X WIFI 6E обзор и тесты материнской платы с AMD Ryzen 9 9900X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor