Gigabyte представила материнскую плату со вставками из дерева

Компания Gigabyte, один из крупнейших производителей материнских плат, видеокарт и компьютерных решений, представила X870E AERO X3D WOOD — необычную материнскую плату, которая совмещает высокую производительность и декоративные элементы из натуральных материалов. Производитель заявил, что при разработке платы особое внимание было уделено мелким деталям — здесь применяется премиальная кожаная петля, а также оформление под дерево, которая, по мнению производителя, должна создавать атмосферу уюта внутри системы. Кроме того, под стильной оболочкой скрываются возможности флагманского уровня — поддерживается режим X3D Turbo Mode 2.0 с поддержкой искусственного интеллекта, который раскрывает максимум производительности X3D-процессоров, а память DDR5 способна работать на частотах до 9000 MT/сек.

Благодаря сокету AM5 плата поддерживает процессоры Ryzen 9000, 8000 и 7000, а система питания гарантирует стабильную подачу тока. Ещё есть сразу два слота PCIe 5.0, которые позволяют установить две видеокарты, а четыре слота M.2 с поддержкой PCIe 5.0/4.0 x4. А за подключение к интернету отвечает два порта LAN и модуль WiFi 7 с направленной высокочувствительной антенной. Впрочем, модель, безусловно, создавалась с прицелом на энтузиастов, так что стоит она, скорее всего, очень дорого. Производитель пока что не называет официальную стоимость новинки, но дерево и кожа в материнской плате это явно что-то эксклюзивное и очень редкое.