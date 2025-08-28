AMD прекратила произвордство кулеров Wraith Prism и Wraith Spire

Как заметил один инсайдер, новые идентификаторы получили такие модели, как Ryzen 7 8700G, Ryzen 7 7700, Ryzen 9 7900 и даже более старый Ryzen 5 3400G. В документации прямо говорится о выводе Wraith Prism и Wraith Spire из обращения. Для боксовых процессоров вроде Ryzen 9 7900 и Ryzen 7 7700 замены Prism не предусмотрено, а вот для MPK-версий (например, Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 3400G) кулер Wraith Spire будет заменён на более компактный Wraith Stealth. В AMD подчёркивают, что такие изменения сохраняют соответствие изначальным спецификациям процессоров. Более того, компания советует обращаться к региональным представителям AMD для уточнения деталей по обновлённым поставкам. И, конечно, пользователям, которые хотят приобрести процессор, стоит внимательно изучать характеристики у продавца, чтобы быть уверенным, что в коробке ещё есть кулер из старых партий.