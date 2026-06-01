Релиз Steam Machine состоится в течение двух недель

После задержки с предполагаемым окном релиза в начале 2026 года компактный компьютер Steam Machine постепенно приближается к официальному старту продаж. Устройство уже добавили в официальный список продуктов, соответствующих Vulkan 1.4, а также добавили в систему очереди, которая должна помешать перекупщикам скупать стартовые партии. Хотя это не даёт точных дат релиза, новые утечки намекают, что запуск может состояться уже через несколько недель. По данным известного инсайдера Брэда Линча, в конце недели в базе Steam появился welcome tour для Steam Machine. Аналогичный интерактивный тур для нового Steam Controller добавляли за несколько недель до объявления цены и старта продаж, поэтому, если Valve продолжает действовать по той же схеме, до релиза системы действительно может оставаться совсем немного времени.

При этом характеристики Steam Machine уже в целом известны, и главным неизвестным фактором остаётся цена. Инсайдер уверяет, что компактный компьютер будет дороже Steam Deck, который теперь продают за 949 долларов за версию с OLED-экраном и накопителем на 1 ТБ. Это означает, что новая система, вероятнее всего, будет стоить значительно больше 1000 долларов, особенно на фоне роста цен на оперативную память и накопители, что также может повлиять на стоимость будущих консолей вроде PlayStation 6 и Xbox Project Helix. При таком ценовом позиционировании сложно представить, чтобы ПК был очень успешен на релизе — всё же очень дорого.