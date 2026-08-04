Представлена геймерская версия процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания Qualcomm без громких анонсов добавила на официальный сайт новую версию своего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 серии V. И несмотря на практически идентичные характеристики по сравнению со стандартным Snapdragon 8 Elite Gen 5, компания позиционирует этот вариант как решение с акцентом на игровые возможности. Согласно официальной документации Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 серии V (SM8850-1-AB) получил такую же конфигурацию центрального и графического процессоров, как и обычная версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц. В его состав входят два производительных ядра Oryon с частотой до 4,6 ГГц, шесть производительных ядер с частотой до 3,62 ГГц и графический ускоритель Adreno с частотой 1,2 ГГц.

Также процессор сохранил нейронный блок Hexagon NPU, модем Snapdragon X85 5G, систему беспроводной связи FastConnect 7900, поддержку оперативной памяти LPDDR5X, накопителей UFS 4.1 и процессор обработки изображений Qualcomm Spectra. Единственным официально подтверждённым аппаратным отличием между двумя версиями является объём памяти Adreno. В стандартном Snapdragon 8 Elite Gen 5 графический ускоритель располагает 18 МБ выделенной памяти HPM, тогда как в версии SM8850-1-AB её объём уменьшен до 12 МБ. Все остальные аппаратные характеристики полностью совпадают. Соответственно, не совсем понятно, почему этот процессор подходит для мобильных игр лучше, но, видимо, это часть маркетинга.