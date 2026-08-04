Представлена геймерская версия процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания Qualcomm без громких анонсов добавила на официальный сайт новую версию своего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 серии V. И несмотря на практически идентичные характеристики по сравнению со стандартным Snapdragon 8 Elite Gen 5, компания позиционирует этот вариант как решение с акцентом на игровые возможности. Согласно официальной документации Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 серии V (SM8850-1-AB) получил такую же конфигурацию центрального и графического процессоров, как и обычная версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц. В его состав входят два производительных ядра Oryon с частотой до 4,6 ГГц, шесть производительных ядер с частотой до 3,62 ГГц и графический ускоритель Adreno с частотой 1,2 ГГц.

Также процессор сохранил нейронный блок Hexagon NPU, модем Snapdragon X85 5G, систему беспроводной связи FastConnect 7900, поддержку оперативной памяти LPDDR5X, накопителей UFS 4.1 и процессор обработки изображений Qualcomm Spectra. Единственным официально подтверждённым аппаратным отличием между двумя версиями является объём памяти Adreno. В стандартном Snapdragon 8 Elite Gen 5 графический ускоритель располагает 18 МБ выделенной памяти HPM, тогда как в версии SM8850-1-AB её объём уменьшен до 12 МБ. Все остальные аппаратные характеристики полностью совпадают. Соответственно, не совсем понятно, почему этот процессор подходит для мобильных игр лучше, но, видимо, это часть маркетинга.
AMD уже готовит процессоры на Zen 7…
Компания AMD постепенно готовится к выпуску следующего поколения процессоров серии Zen 6 под кодовым назв…
AMD рассказала о судьбе платформы AM5…
Процессоры Ryzen на архитектуре Zen 7 могут стать последним поколением для платформы AM5, тогда как Zen 8…
Intel Core 7 350 обошёл процессор Apple в бенчмарках…
Процессоры поколения Wildcat Lake от компании Intel демонстрируют хорошие результаты как в одноядерном, т…
Microsoft изменит систему обновлений в Windows 11…
Компания Microsoft намерена заметно улучшить операционную систему Windows 11, и одна из ключевых идей — с…
AMD представила Helios AI Rack для работы с ИИ…
Компания AMD представила ИИ-стойку нового поколения под названием Helios AI Rack, которая должна стать фл…
TSMC повышает цены на свою продукцию на 10%…
Сегодня стало известно, что крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников TSMC готовится по…
В сеть слили характеристики сокета LGA 1954…
Сегодня в сеть попало первое предполагаемое изображение десктопного процессора Intel Nova Lake-S, который…
Samsung будет выпускать роботов для своих же заводов…
Компания Samsung Electronics создала подразделение Robotics eXperience, которое возглавит генеральный дир…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor