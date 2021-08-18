AMD реализует поддержку 8К и HDR в новых видеокартах

Есть основания полагать, что AMD может поддерживать обновленную спецификацию DisplayPort 2.0 в своих видеокартах следующего поколения, основанных на RDNA 3. Если это произойдет, это может проложить путь к несжатым играм в разрешении 8K в HDR, хотя, конечно, пока что никто не может играть в подобные проекты при всём своём желании. Стоит напомнить, что ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) фактически анонсировала спецификацию DisplayPort 2.0 чуть более двух лет назад, а затем последовала этому в прошлом году, добавив стандарт альтернативного режима. Альтернативный режим позволяет использовать все функции DisplayPort 2.0 через разъем USB Type-C. И здесь большое значение имеет прирост пропускной способности. DisplayPort 2.0 может обеспечивать максимальную полезную нагрузку до 77,37 Гбит/с по четырем полосам (до 19,34 Гбит/с на полосу) по сравнению с 48 Гбит/с для HDMI 2.1.

Без сжатия этого достаточно, чтобы подать изображение на дисплей с разрешением 10K при 60 Гц или на дисплей 8K при 60 Гц с полноцветным 30 бит на пиксель 4: 4: 4 HDR. Правда, чтобы это реализовать, и монитор, и видеокарта должны поддерживать DisplayPort 2.0, чтобы задействовать всю эту пропускную способность. В настоящее время ни того, ни другого нет в потребительском пространстве. Однако похоже, что это может измениться в следующем году. Другое дело, что явной необходимости в этом просто нет — геймерам еще нескоро понадобится 8К-разрешение, тем более с HDR.