AMD реализует поддержку USB 4 в новых материнских платах

Генеральный директор компании AMD, Лиза Су, по словам зарубежных журналистов находится на Тайване на этой неделе и посещает несколько компаний, чтобы обсудить некоторые далеко идущие планы. Например, одной из её целей является подготовка настольных платформ следующего поколения AM5 для поддержки USB 4. Это очень важное для индустрии событие, учитывая, что крупнее тайваньские производители, в теории, смогут стать лидерами в этом направлении, так как у них будет передовой инструмент связи гораздо раньше остальных. Впрочем, СЕО AMD встречалась, если верить информации инсайдеров, конечно, сразу с несколькими руководителями крупных компаний и в конечном итоге она должна создать целый конгломерат. Например, Лиза Су провела встречу с руководителями Asmedia — эта компания является лидером рынка в реализации последней технологии USB4, так что, вероятно, именно этот бренд будет заниматься производством соответствующих контроллеров.

Вероятно, данная поездка на Тайвань указывает на то, что скоро выходят материнские платы AM5 с поддержкой USB 4, которые могут появиться на рынке в следующем году, наряду с процессорами серии Ryzen 8000 Zen 5. Платы на основе текущих чипсетов A620, B650 и X670 также могут быть обновлены для поддержки передового стандарта USB, но, вероятно, это случится немного позже, так как AMD точно захочет сделать USB 4 драйвером продаж новых процессоров и материнских плат к ним. Интересная ситуация складывается, ведь у Intel USB 4 нет.