AMD считает, что 8 ГБ видеопамяти геймерам достаточно

Ещё при запуске серии видеокарт RX 7000 компания AMD активно продвигала идею о важности большого объёма видеопамяти и даже открыто критиковала видеокарты NVIDIA RTX 40-й серии за их недостаточный объём памяти, который, по их словам, ограничивал производительность в современных играх. Теперь же, несмотря на появление новых поколений видеокарт, складывается ощущение, что ни AMD, ни NVIDIA не делают приоритетом увеличение видеопамяти, особенно в бюджетных моделях. В своём недавнем комментарии представитель AMD даже заявил, что для большинства геймеров, играющих в киберспортивные дисциплины на разрешении 1080p, 8 ГБ вполне достаточно. Его слова касались, в частности, модели RX 9060 XT с 8 ГБ видеопамяти, которую он считает приемлемой для основной массы игроков. Он также отметил, что для тех, кому нужно больше, существует версия с 16 ГБ.

Однако проблема вызвана не только объёмом видеопамяти. Пользователи указывают на путаницу с наименованием, ведь обе версии карты с 8 ГБ и 16 ГБ носят одно и то же имя Radeon RX 9060 XT. Это напоминает спорную практику NVIDIA, когда под названием RTX 5060 Ti выпускались модели с разным количеством видеопамяти. С другой стороны, с точки зрения статистики, аргумент представителя AMD имеет место быть — согласно данным Steam Charts, действительно, большинство самых популярных игр — это киберспортивные проекты вроде CS2, Dota 2, PUBG и Apex Legends. Эти игры не требуют большого объёма видеопамяти и вряд ли станут узким местом даже для 8-гигабайтной карты.