AMD снижает цены на процессоры в Ryzen Bigtime - до 30 процентов

AMD снижает цены на множество SKU в линейке процессоров Ryzen, пытаясь конкурировать с Intel. Не каждый процессор Ryzen и Threadripper получит скидку, один процессор получил цену на 30 процентов ниже. Это значительное сокращение.Новые цены по-прежнему должны выходить в глобальном масштабе, но на таких сайтах, как Amazon, вы уже можете увидеть сокращение. В принципе, вся линейка серии Ryzen 7 может быть замечена со скидкой под $ 350, и в нее входят флагман 1800X, 1700X за $ 309 и 1700 без X за $ 299.