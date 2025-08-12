AMD создаёт процессор для Xbox и Xbox-ПК

По слухам, APU под кодовым названием Magnus станет «сердцем» не только следующего поколения Xbox, но и целой линейки Xbox-ПК, что сулит серьёзную выгоду AMD. На форуме NeoGAF известный инсайдер Kepler L2 заявил, что слитый в прошлом месяце Magnus APU будет использоваться как в новой консоли Microsoft, так и в «Xbox-ПК» — готовых системах от OEM-партнёров, получивших лицензию на этот чип. По словам другого информатора, HeisenbergFX4, между версиями для консоли и ПК будет минимум отличий, а разработчикам игр не придётся вносить специальные правки под консоль, так как этот сегмент всё же останется нишевым. Унификация аппаратной платформы принесёт AMD сразу несколько плюсов — высокие объёмы производства, более выгодные условия у TSMC и бонус в виде оптимизаций, сделанных для Xbox нового поколения.

На фоне того, что в сегменте ПК-гейминга сейчас нередки проблемы с оптимизацией, это может стать сильным маркетинговым аргументом как для AMD, так и для партнёров Microsoft. Magnus APU станет заметным шагом вперёд для консолей — чиплетная архитектура с отдельными кристаллами центрального и графического процессоров радикально отличается от последних однокристальных решений в этой сфере. Такой подход потенциально позволит Microsoft перейти к более частым обновлениям железа и отказаться от жёсткой привязки к традиционным циклам поколений. Вопрос только в стоимости конечной продукции, которая сильно влияет на общий интерес со стороны потребителей.