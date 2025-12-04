Microsoft наращивает производство Xbox

Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft расширяет производство во Вьетнаме. Дочерняя компания Foxconn, Fushan Technology, запрашивает разрешение на расширение мощностей во Вьетнаме, чтобы выпускать до 4,8 миллиона игровых устройств Xbox в год. Вероятнее всего, речь идёт не только о консолях, но и о аксессуарах — контроллерах и гарнитурах, которые тоже приносят немалую прибыль. Это необходимо для того, чтобы производитель обзавёлся достаточными запасами консолей, избежав подорожание в следующем году. Поскольку новая консольная эпоха уже маячит на горизонте, расширение производства может спасти игровые системы нового поколения от чрезмерного роста цен в обозримом будущем, ведь в противном случае консоли будут слишком дорогими и покупать их будут буквально единицы.

Уже сейчас многие аналитики говорят, что из-за роста стоимости на чипы памяти консоли следующего поколения могут продаваться за 700-800 долларов в лучшем случае, что делает их не шибко дешевле игровых компьютеров. Только у игровых ПК есть ряд преимуществ — выбор любых магазинов для приобретения игр, поддержка модов и возможность апгрейдить железо со временем. Производители консолей всё это тоже прекрасно понимают и уже работают над тем, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Для этого им нужно иметь достаточно производственных мощностей, чтобы каждая отдельная единица товара была дешевле в производстве. Но пока что это лишь планы на будущее.
ASUS ROG Xbox Ally X на Bazzite OS работает лучше, чем на Wi…
Игровая производительность портативной консоли ROG Xbox Ally X заметно ограничивается её стандартной опер…
Rode представила доступный микшер Rodecaster Video S…
Компания Rode представила обновлённую версию своей портативной консоли для видеопроизводства Rodecaster V…
Консоль Analogue 3D подорожала и вернулась в продажу…
Компания Analogue объявила о повторной отправке в продажу обновлённой версии Nintendo 64 с поддержкой 4K …
PlayStation 6 получит 30 ГБ оперативной памяти…
Согласно последним слухам, технические характеристики PlayStation 6 и консоли следующего поколения от Mic…
Новая PlayStation 5 Pro оказалась тише и холоднее…
Новая версия PlayStation 5 Pro с индексом CFI-7121, уже поступившая в продажу по всей Европе, получила не…
Sony раскрыла особенности графики новой консоли…
Следующее поколение консоли Sony, предположительно PlayStation 6, появится «через несколько лет» — об это…
Nintendo Switch 2 двигает игровую индустрию вперёд…
Отчёт Newzoo продемонстрировал, что в 2025 году игровая индустрия выйдет на доход в 188,8 миллиарда долла…
Торговец модчипами для Nintendo Switch заплатит огромный штр…
Компания Nintendo хорошо известна своей юридической политикой и готовностью подавать иски против любых на…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor