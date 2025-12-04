Microsoft наращивает производство Xbox

Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft расширяет производство во Вьетнаме. Дочерняя компания Foxconn, Fushan Technology, запрашивает разрешение на расширение мощностей во Вьетнаме, чтобы выпускать до 4,8 миллиона игровых устройств Xbox в год. Вероятнее всего, речь идёт не только о консолях, но и о аксессуарах — контроллерах и гарнитурах, которые тоже приносят немалую прибыль. Это необходимо для того, чтобы производитель обзавёлся достаточными запасами консолей, избежав подорожание в следующем году. Поскольку новая консольная эпоха уже маячит на горизонте, расширение производства может спасти игровые системы нового поколения от чрезмерного роста цен в обозримом будущем, ведь в противном случае консоли будут слишком дорогими и покупать их будут буквально единицы.

Уже сейчас многие аналитики говорят, что из-за роста стоимости на чипы памяти консоли следующего поколения могут продаваться за 700-800 долларов в лучшем случае, что делает их не шибко дешевле игровых компьютеров. Только у игровых ПК есть ряд преимуществ — выбор любых магазинов для приобретения игр, поддержка модов и возможность апгрейдить железо со временем. Производители консолей всё это тоже прекрасно понимают и уже работают над тем, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Для этого им нужно иметь достаточно производственных мощностей, чтобы каждая отдельная единица товара была дешевле в производстве. Но пока что это лишь планы на будущее.