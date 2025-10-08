Microsoft отменила повышение цен на Xbox Game Pass Ultimate

Компания Microsoft временно приостановила повышение цен на подписку Xbox Game Pass Ultimate для некоторых действующих пользователей в отдельных странах. После того как на прошлой неделе компания объявила о росте стоимости сервиса почти на пятьдесят процентов, сегодня компания заявила, что новые тарифы затронут только новых подписчиков. Владельцы активных автообновляемых подписок в некоторых странах пока что будут платить по старым расценкам. В письме, разосланном пользователям, Microsoft объяснила данную ситуацию: «На данный момент повышение цен затронет только новые покупки и не повлияет на вашу текущую подписку в стране проживания, если она продлевается автоматически. Однако если вы решите отменить её и оформить заново, оплата будет взиматься уже по новым тарифам».

По всей видимости, решение связано с местными нормами в некоторых странах мира, регулирующими изменение стоимости подписок. В частности, в Ирландии пользователи с активным автообновлением пока продолжают платить 18 евро в месяц вместо новой цены в 27 евро. В письме также говорится, что клиентов предупредят как минимум за шестьдесят дней до изменения стоимости, что означает отсрочку повышения ещё минимум на два месяца. Изначально Microsoft планировала, что обновлённые тарифы вступят в силу 1 октября для новых пользователей, а для действующих — с их следующего платежного цикла, ориентировочно 4 ноября. Но, видимо, юристы Microsoft почитали местные законы в ЕС и не только.
