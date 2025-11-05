Nintendo выпустила приложение eShop для смартфонов

Правда, при выборе товара открывается страница в браузере устройства, тогда как покупки внутри приложения недоступны, однако это всё же более удобный способ попасть в eShop, чем вручную открывать сайт в мобильном браузере. Для доступа к ряду функций требуется учётная запись Nintendo и сетевой идентификатор. Пользователи смогут просматривать историю своей игровой активности — какие игры запускались, когда и как долго. Поддерживаются данные с консолей Switch, Switch 2, а также Nintendo 3DS и Wii U, хотя последние две показывают статистику только до февраля 2020 года. Ранее подобная информация была доступна лишь через систему родительского контроля. Приложение также позволяет включать уведомления, когда товары из списка желаемого поступают в продажу.