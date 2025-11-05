Nintendo выпустила приложение eShop для смартфонов

Nintendo выпустила официальное мобильное приложение Nintendo Store, которое позволяет пользователям заходить в eShop с iPhone, iPad и Android-устройств. Спустя пять лет после эксклюзивного запуска приложения в Японии под названием «My Nintendo» компания расширила доступ и переименовала приложение, сделав его доступным в США, Великобритании, Канаде и большинстве стран Европы. Вероятно, в обозримом будущем оно будет доступно во всех регионах мира — это лишь вопрос времени. Согласно описанию в App Store и Play Store, приложение Nintendo Store позволяет просматривать и покупать консоли Switch и Switch 2, аксессуары, физические и цифровые версии игр, а также другую продукцию Nintendo.

Правда, при выборе товара открывается страница в браузере устройства, тогда как покупки внутри приложения недоступны, однако это всё же более удобный способ попасть в eShop, чем вручную открывать сайт в мобильном браузере. Для доступа к ряду функций требуется учётная запись Nintendo и сетевой идентификатор. Пользователи смогут просматривать историю своей игровой активности — какие игры запускались, когда и как долго. Поддерживаются данные с консолей Switch, Switch 2, а также Nintendo 3DS и Wii U, хотя последние две показывают статистику только до февраля 2020 года. Ранее подобная информация была доступна лишь через систему родительского контроля. Приложение также позволяет включать уведомления, когда товары из списка желаемого поступают в продажу.