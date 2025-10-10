Новую Xbox выпустят в 2027 году

Даже в экстремальном сценарии с TDP 350 Вт, частотой GPU выше 3 ГГц и отдельными ядрами CPU выше 6 ГГц, Xbox следующего поколения, по оценке инсайдера, будет максимум на треть быстрее PlayStation 6. Учитывая, что Microsoft ранее снижала ожидаемые тактовые частоты Xbox Series X, то же может произойти и с новой консолью, особенно если компания будет ориентироваться на целевой показатель энергопотребления. В среднем новая Xbox, по словам Moore’s Law is Dead, должна предложить «премиальную» версию производительности, сравнимую с PS6. Если игра на PS6 будет работать в 4K при 120 FPS с трассировкой лучей, то на Xbox следующего поколения она может достигать 4K при 144 FPS. Разница невелика и, скорее всего, останется незамеченной для подавляющего большинства игроков.