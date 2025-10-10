Новую Xbox выпустят в 2027 году

Слухи указывают на то, что следующая консоль Xbox может выйти в 2027 году. Источник информации — новое видео на YouTube от Moore’s Law is Dead, который ранее точно предсказывал релиз PlayStation 5 Pro и апскейлер PlayStation Spectral Super Resolution. По словам блогера, несколько неназванных источников подтвердили, что Microsoft обсуждает с партнёрами выпуск консоли именно в этом временном окне, причём слухи стали появляться чаще после утечек данных о APU. В отличие от PlayStation 6 с APU Orion, Moore’s Law is Dead пока не располагает точными данными о тактовых частотах процессора и графической подсистемы новой Xbox, поэтому точное сравнение производительности двух систем пока невозможно.

Даже в экстремальном сценарии с TDP 350 Вт, частотой GPU выше 3 ГГц и отдельными ядрами CPU выше 6 ГГц, Xbox следующего поколения, по оценке инсайдера, будет максимум на треть быстрее PlayStation 6. Учитывая, что Microsoft ранее снижала ожидаемые тактовые частоты Xbox Series X, то же может произойти и с новой консолью, особенно если компания будет ориентироваться на целевой показатель энергопотребления. В среднем новая Xbox, по словам Moore’s Law is Dead, должна предложить «премиальную» версию производительности, сравнимую с PS6. Если игра на PS6 будет работать в 4K при 120 FPS с трассировкой лучей, то на Xbox следующего поколения она может достигать 4K при 144 FPS. Разница невелика и, скорее всего, останется незамеченной для подавляющего большинства игроков.
Nintendo Switch 2 работает на двух версиях DLSS…
В свежем анализе, опубликованном на YouTube, эксперт Digital Foundry Алекс Батталья подробно изучил работ…
В Xbox App появились сторонние приложения…
Microsoft начала тестирование новой функции в приложении Xbox для Windows 11, ориентированной на владельц…
iPhone 16 Pro Max проиграл Nintendo Switch 2 в играх…
iPhone 16 Pro Max вполне можно считать мощной игровой платформой — его чип A18 Pro способен запускать игр…
PlayStation 6 будет делать акцент на трассировку лучей…
PlayStation 6, судя по свежим утечкам, сделает серьёзный рывок в производительности трассировки лучей — к…
Sony готовит к релизу портативную PlayStation…
По данным инсайдера Moore’s Law is Dead, который в последнее время нередко предоставлял достоверные утечк…
Новая ревизия PlayStation 5 оказалась лучше предшественников…
Новая модель PlayStation 5 CFI-2100, которая в этом месяце вышла в Европе, получила менее вместительный S…
Xbox выпустит ROG Xbox Ally уже 16 октября 2025 года…
На Gamescom 2025 компания Xbox подтвердила, что портативные консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X посту…
Xbox Cloud Gaming запустят на автомобилях…
Microsoft и LG объединились, чтобы перенести Xbox Cloud Gaming прямо в автомобили с подключением к интерн…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor