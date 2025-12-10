Nintendo Switch 2 в ближайшее время подорожает

Индустрия по-прежнему испытывает серьёзные потрясения из-за нехватки микросхем памяти — производители вроде Samsung вынуждены менять производственные процессы, а компании уровня Framework прямо говорят покупателям, что стоимость комплектующих растёт. А теперь новый отчёт Bloomberg подливает масла в огонь — по данным издания, капитализация Nintendo снизилась на 14 миллиардов доллара на фоне растущих опасений, связанных с дефицитом памяти. Акции Nintendo падают практически в каждый торговый день декабря и опустились до минимального уровня с мая 2025 года. Согласно информации TrendForce, расходы Nintendo на покупку 128 ГБ чипов оперативной памяти для производства Switch 2 выросли на 41%, при этом цена NAND-накопителей увеличилась ещё на 8%.

На фоне падения стоимости акций встаёт вопрос не «если», а «когда» компания поднимет цену на Switch 2. И речь идёт не только о возможном удорожании самой консоли. Инсайдеры также сообщают, что Nintendo уже переложила часть растущих затрат на покупателей за счёт стоимости карт памяти microSD Express. Разумеется, покупать microSD Express для Switch 2 не обязательно — можно попытаться ограничиться встроенным накопителем. Но с ростом числа игр, выходящих в формате Game Key Card, и с общим трендом на увеличение размера цифровых проектов даже увеличенный объём встроенной памяти Switch 2 быстро превращается в ограничение для большинства игроков. Видимо, в ближайшем будущем быть геймером станет очень дорого.
