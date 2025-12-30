Разработчики так и не получили девкиты Nintendo Switch 2

Феноменальный успех первой Switch и взвешенное решение Nintendo относительно более мощного железа значительно упростили разработчикам задачу поддержки новой консоли. Настолько упростили, что ситуация развернулась в противоположную сторону. Желающих получить доступ к девкитам Nintendo Switch 2 оказалось слишком много, из-за чего крупные студии получили приоритет, а многие другие остались в ожидании, что неизбежно затормозило выпуск их игр на платформе. Более того, ещё в начале октября стало известно из эксклюзивного интервью, что Gaijin Entertainment, разработчик War Thunder, так и не получила девкиты Nintendo Switch 2. Возможно, в 2026 году ситуация изменится, что предоставит разработчикам больше возможностей для создания интересных и действительно качественных релизов нового поколения. Но странно, что сама компания в этом не особо заинтересована.