Разработчики так и не получили девкиты Nintendo Switch 2

Почти не вызывает сомнений, что Nintendo Switch 2 вышла с куда более широкой поддержкой сторонних разработчиков, чем оригинальная Switch восемь лет назад. В то время переход на гибридную консоль был рискованным шагом, а сама Nintendo ещё не оправилась после оглушительного провала Wii U, из-за чего сторонние студии вполне закономерно опасались тратить ресурсы на портирование игр для новой платформы. В результате в марте 2017 года на старте было доступно всего 3 проекта от сторонних издателей — Just Dance, Bomberman и Skylanders, которые сложно назвать по-настоящему громкими релизами.

Феноменальный успех первой Switch и взвешенное решение Nintendo относительно более мощного железа значительно упростили разработчикам задачу поддержки новой консоли. Настолько упростили, что ситуация развернулась в противоположную сторону. Желающих получить доступ к девкитам Nintendo Switch 2 оказалось слишком много, из-за чего крупные студии получили приоритет, а многие другие остались в ожидании, что неизбежно затормозило выпуск их игр на платформе. Более того, ещё в начале октября стало известно из эксклюзивного интервью, что Gaijin Entertainment, разработчик War Thunder, так и не получила девкиты Nintendo Switch 2. Возможно, в 2026 году ситуация изменится, что предоставит разработчикам больше возможностей для создания интересных и действительно качественных релизов нового поколения. Но странно, что сама компания в этом не особо заинтересована.