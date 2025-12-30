Разработчики так и не получили девкиты Nintendo Switch 2

Почти не вызывает сомнений, что Nintendo Switch 2 вышла с куда более широкой поддержкой сторонних разработчиков, чем оригинальная Switch восемь лет назад. В то время переход на гибридную консоль был рискованным шагом, а сама Nintendo ещё не оправилась после оглушительного провала Wii U, из-за чего сторонние студии вполне закономерно опасались тратить ресурсы на портирование игр для новой платформы. В результате в марте 2017 года на старте было доступно всего 3 проекта от сторонних издателей — Just Dance, Bomberman и Skylanders, которые сложно назвать по-настоящему громкими релизами.

Феноменальный успех первой Switch и взвешенное решение Nintendo относительно более мощного железа значительно упростили разработчикам задачу поддержки новой консоли. Настолько упростили, что ситуация развернулась в противоположную сторону. Желающих получить доступ к девкитам Nintendo Switch 2 оказалось слишком много, из-за чего крупные студии получили приоритет, а многие другие остались в ожидании, что неизбежно затормозило выпуск их игр на платформе. Более того, ещё в начале октября стало известно из эксклюзивного интервью, что Gaijin Entertainment, разработчик War Thunder, так и не получила девкиты Nintendo Switch 2. Возможно, в 2026 году ситуация изменится, что предоставит разработчикам больше возможностей для создания интересных и действительно качественных релизов нового поколения. Но странно, что сама компания в этом не особо заинтересована.
На портативках появится режим Xbox Full Screen Experience…
Microsoft начнёт распространять новый режим Xbox Full Screen Experience для портативных устройств на Wind…
Представлена портативная ретро-консоль Ayaneo Pocket AIR Min…
Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Pocket AIR Mini, которая досту…
Стоимость новой Xbox превысит 1000 долларов…
Консоль следующего поколения Xbox, по словам инсайдеров, будет представлять собой крайне премиальное и вы…
ASUS ROG Xbox Ally X на Bazzite OS работает лучше, чем на Wi…
Игровая производительность портативной консоли ROG Xbox Ally X заметно ограничивается её стандартной опер…
Microsoft не отказывается от разработки Xbox…
После выхода портативных консолей ASUS ROG Xbox Ally X и Xbox Ally, а также на фоне слухов о том, что соб…
ASUS ROG Xbox Ally доставили покупателям раньше срока…
Игровые консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X официально поступят в продажу 16 октября 2025 года, однак…
Valve пока что не готова выпускать Steam Deck 2…
Прошло уже два года с момента выхода Steam Deck OLED — обновлённой версии портативной консоли Valve, впер…
Набор разработчика Xbox подорожал на 500 долларов…
Новое расследование издания The Verge показало, что после второго за 2025 год повышения цен на консоли Xb…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor