AMD создает новые процессоры

Появилась информация, что компания AMD планирует выпускать свои процессоры и графические процессоры на технологии 7 нанометров за счет мощностей компании TSMC. Для производства столь передовых разработок нужно иметь громадную мощность и у TSMC эти ресурсы имеются. Производитель длительное время является ведущим на рынке и услугами этой компании пользуются самые разные бренды — Apple, к примеру. Теперь «красные» будут выпускать свои процессоры на новой технологии и это позволит конкурировать с Intel. Пока что говорить о каких-то нереальных победах компании не стоит, ведь новые чипы находятся на стадии разработки, но в будущем подобные технологии сыграют лишь на руку AMD, которая явно не планирует сдавать позиции в ближайшее время. Будем следить за развитием событий.