AMD также получает иск из-за Specter

Не только Intel, производитель чипов AMD теперь также предъявили иск за утечку безопасности Spectre. Это так называемый иск «классных действий», поданный от имени инвесторов компании.В обвинительном заключении как AMD, финансовый директор, так и директор компании обвиняются в искусственном увеличении цены акций компании, ранее не объявляя, что процессоры AMD уязвимы для утечки Spectre.