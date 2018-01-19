AMD также получает иск из-за Specter

Не только Intel, производитель чипов AMD теперь также предъявили иск за утечку безопасности Spectre. Это так называемый иск «классных действий», поданный от имени инвесторов компании.
В обвинительном заключении как AMD, финансовый директор, так и директор компании обвиняются в искусственном увеличении цены акций компании, ранее не объявляя, что процессоры AMD уязвимы для утечки Spectre.
В обвинительном заключении как AMD, финансовый директор, так и директор компании обвиняются в искусственном увеличении цены акций компании, ранее не объявляя, что процессоры AMD уязвимы для утечки Spectre.