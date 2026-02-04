AMD уже готовит чип для новой Xbox

Сегодня компания AMD сообщила о рекордной выручке за четвёртый квартал 2025 года и во время отчётного звонка компания также поделилась информацией по будущей продуктовой линейке. Например, в ходе выступления AMD подтвердила, что Steam Machine от Valve идёт по графику и начнёт поставляться в начале этого года, а подразделение, разрабатывающее процессоры для консолей PlayStation и Xbox, готовит систему на кристалле на архитектуре RDNA 5 для консоли следующего поколения Xbox. Если характеристики Steam Machine уже подтверждены, то процессор Xbox под кодовым названием Magnus пока что остаётся под вопросом — его характеристики не раскрываются.

Согласно последним данным от инсайдеров, Magnus может стать самым крупным APU, когда-либо созданным для потребительской игровой консоли. Речь идёт о чиплетном дизайне площадью 408 мм2, из которых 144 мм2 приходится на систему на кристалле, которая изготовлена по техпроцессу TSMC N3P, а ещё 264 мм2 занимает графическая подсистема. Ожидается, что процессор AMD получит до 11 CPU-ядер, включая 3 ядра Zen 6 и 8 энергоэффективных Zen 6c, а также мощную графику с 68 вычислительными блоками RDNA 5, 4 шейдерными движками и как минимум 24 МБ кэша L2. Объём памяти может увеличиться до 48 ГБ GDDR7 с 192-битной шиной. Также упоминается выделенный NPU, который должен обеспечить высокую производительность в задачах искусственного интеллекта непосредственно на устройстве, вплоть до 110 TOPS. Но пока что это лишь слухи.