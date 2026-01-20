В Xbox Cloud Gaming появится бесплатный тир с рекламой

На прошлой неделе пользователи сервиса Microsoft Xbox Cloud Gaming начали замечать сообщения об «1 часе игры за сессию с поддержкой рекламы», которые появлялись при запуске игровых сеансов. Джез Корден из Windows Central считает, что популярная подписочная модель стриминга в ближайшее время может получить новый тариф. По словам анонимного источника, реклама будет показываться отдельно в Xbox Cloud Gaming для тех пользователей, которые покупают игры Xbox в цифровом виде, но не имеют подписки Xbox Game Pass. В настоящее время Microsoft предлагает сотни игр для покупки и запуска через Xbox Cloud Gaming, однако для доступа к ним всё равно требуется хотя бы один уровень подписки Game Pass. Новый сессионный формат с рекламной поддержкой должен это изменить.

Ожидается, что популярность Xbox Cloud Gaming и аналогичных стриминговых платформ продолжит расти в 2026 году, в том числе на фоне продолжающегося кризиса с компьютерной памятью и накопителями. И инсайдер предполагает, что руководство Microsoft стремится оправдать расходы на расширение и поддержку дата-центров, ориентированных на облачные сервисы, а рекламная модель доступа к Xbox Cloud Gaming может обеспечить стабильную и высокую загрузку Azure без простоев. Звучит весьма логично — так как геймеры пока что не могут приобрести видеокарты, накопители и оперативную память по разумной цене, Microsoft сделает ставку на облако и завлечёт аудиторию бесплатными сессиями взамен на просмотр рекламы.
