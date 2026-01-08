Nintendo Switch 2 продаётся не так хорошо, как многие думают

Выход Nintendo Switch 2 в прошлом году стал для Nintendo крупным успехом. За первые 4 дня после запуска в июне консоль разошлась тиражом 3,5 миллиона устройств. К августу 2025 года продажи превысили отметку в 6 миллионов штук, а уже к ноябрю 2025 года было реализовано более 10 миллионов консолей. Новинка опережала по темпам оригинальную Nintendo Switch и, казалось, уверенно шла к тому, чтобы показать лучший праздничный сезон в истории новых игровых приставок. По крайней мере, именно так всё выглядело на первый взгляд. Однако, как следует из свежего отчёта издания The Game Business, реальная картина оказалась не такой однозначной. В США за период с ноября по декабрь Nintendo Switch 2, по имеющимся данным, продалась на 35% хуже, чем Nintendo Switch первого поколения за свой дебютный праздничный сезон в 2017 году.

В Великобритании Switch 2 показала результат на 16% ниже по сравнению с оригинальной Switch за тот же период. При этом, если объединить продажи в Великобритании с остальной Европой, Switch 2 всё же смогла превзойти показатели Switch в первый праздничный сезон на 7%. Помимо США и Великобритании, в отчёте отдельно выделяется Франция, где праздничные продажи Switch 2 оказались на 30% ниже, чем у Nintendo Switch в 2017 году. Именно во Франции зафиксировано самое заметное падение, однако в целом по ключевым европейским рынкам Switch 2 в праздничный период не смогла дотянуться до результатов своей предшественницы, несмотря на всю шумиху в интернете.
Продажи Xbox упали на целых 29%…
Выручка игрового подразделения Xbox снизилась на 113 миллионов долларов, или на 2%, что связано с падение…
Lenovo выпустит Legion Go S на SteamOS…
Год назад Lenovo стала первой компанией после Valve, которая анонсировала портативную игровую консоль со …
Nintendo Switch 2 уже использует трассировку лучей…
На Nintendo Switch 2, работающей на базе технологий NVIDIA, игры могут использовать DLSS и трассировку лу…
Хакеры взламывают аккаунты PlayStation по почте…
Вчера технический журналист французского издания Numerama сообщил в социальных сетях, что его аккаунт Pla…
ASUS ROG Xbox Ally X на Bazzite OS работает лучше, чем на Wi…
Игровая производительность портативной консоли ROG Xbox Ally X заметно ограничивается её стандартной опер…
Консоль Analogue 3D подорожала и вернулась в продажу…
Компания Analogue объявила о повторной отправке в продажу обновлённой версии Nintendo 64 с поддержкой 4K …
Microsoft не отказывается от разработки Xbox…
После выхода портативных консолей ASUS ROG Xbox Ally X и Xbox Ally, а также на фоне слухов о том, что соб…
Продажи Nintendo Switch 2 бьют все рекорды…
Популярность консоли Switch 2 превзошла даже самые смелые ожидания Nintendo — компания повысила прогноз п…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor