Nintendo Switch 2 продаётся не так хорошо, как многие думают

Выход Nintendo Switch 2 в прошлом году стал для Nintendo крупным успехом. За первые 4 дня после запуска в июне консоль разошлась тиражом 3,5 миллиона устройств. К августу 2025 года продажи превысили отметку в 6 миллионов штук, а уже к ноябрю 2025 года было реализовано более 10 миллионов консолей. Новинка опережала по темпам оригинальную Nintendo Switch и, казалось, уверенно шла к тому, чтобы показать лучший праздничный сезон в истории новых игровых приставок. По крайней мере, именно так всё выглядело на первый взгляд. Однако, как следует из свежего отчёта издания The Game Business, реальная картина оказалась не такой однозначной. В США за период с ноября по декабрь Nintendo Switch 2, по имеющимся данным, продалась на 35% хуже, чем Nintendo Switch первого поколения за свой дебютный праздничный сезон в 2017 году.

В Великобритании Switch 2 показала результат на 16% ниже по сравнению с оригинальной Switch за тот же период. При этом, если объединить продажи в Великобритании с остальной Европой, Switch 2 всё же смогла превзойти показатели Switch в первый праздничный сезон на 7%. Помимо США и Великобритании, в отчёте отдельно выделяется Франция, где праздничные продажи Switch 2 оказались на 30% ниже, чем у Nintendo Switch в 2017 году. Именно во Франции зафиксировано самое заметное падение, однако в целом по ключевым европейским рынкам Switch 2 в праздничный период не смогла дотянуться до результатов своей предшественницы, несмотря на всю шумиху в интернете.