Sony получила патент на новую паузу в играх

Новая патентная заявка Sony может предложить игрокам альтернативу привычной паузе. Речь идёт о системе Soft Pause, которая вместо полной остановки игрового процесса переводит проект в альтернативное состояние. Это позволит не прерывать выполнение игры полностью, пока пользователь отвлёкся на короткое время или решает, стоит ли ставить полноценную паузу, например, чтобы ответить на сообщение. Патент под номером US20260021411, поданный в Ведомство по патентам и товарным знакам США, описывает несколько возможных вариантов реализации, предполагая, что разные жанры смогут использовать собственные версии Soft Pause. В компании подчёркивают, что технология особенно полезна для VR-игр, где резкая остановка и переход в меню могут вызвать тошноту или головокружение.

Концепция Soft Pause включает замедление игрового процесса на время активации функции, упрощение геймплея, подсказки направления к целям или противникам, усиление вспомогательных механик вроде автоприцеливания или увеличения временных окон для нажатия кнопок. Также рассматривается вариант, при котором управление временно берёт на себя система на базе машинного обучения. Пока неясно, будет ли такая модель обучаться на данных конкретного игрока или станет универсальным инструментом поддержки. Неизвестно и то, появится ли Soft Pause в реальных продуктах и когда это может произойти, так как часто компании получают патенты, которые затем никогда и нигде не применяются.
