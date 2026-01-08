Hyperkin представила геймпад со съёмными элементами управления

Компания Hyperkin анонсировала новый беспроводной контроллер, разработанный в сотрудничестве с GameSir. Модель X5 Alteron по своей функциональности во многом напоминает GameSir G8 Plus, который представили в 2024 году — контроллер оснащён раздвижной телескопической конструкцией, позволяющей закреплять его на смартфонах, планшетах и даже Nintendo Switch, полностью заменяя Joy-Con. Ключевое отличие X5 Alteron заключается в модульной конструкции, благодаря которой большинство элементов управления на лицевой панели можно заменять, используя альтернативные раскладки, кнопки и стики.

Ни Hyperkin, ни GameSir пока не сообщили, когда X5 Alteron появится в продаже, сколько он будет стоить и каким образом будут распространяться сменные модули. При этом уже известно, что вариантов конфигурации будет довольно много, чтобы удовлетворить разные игровые предпочтения. Пользователь сможет выбрать симметричное или асимметричное расположение аналоговых стиков, изменить расположение, количество и форму кнопок действий, а также настроить внешний вид и тактильные ощущения крестовины под себя. Кроме того, предусмотрены модули, воссоздающие контроллеры Nintendo 64 и GameCube для более аутентичных ощущений при запуске классических игр. Стоимость контроллера производитель пока что не раскрывает, но новинка действительно интересная, особенно если вы любите кастомизировать устройства ввода под себя или под конкретные видеоигры.
