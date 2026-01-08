Hyperkin представила геймпад со съёмными элементами управления

Ни Hyperkin, ни GameSir пока не сообщили, когда X5 Alteron появится в продаже, сколько он будет стоить и каким образом будут распространяться сменные модули. При этом уже известно, что вариантов конфигурации будет довольно много, чтобы удовлетворить разные игровые предпочтения. Пользователь сможет выбрать симметричное или асимметричное расположение аналоговых стиков, изменить расположение, количество и форму кнопок действий, а также настроить внешний вид и тактильные ощущения крестовины под себя. Кроме того, предусмотрены модули, воссоздающие контроллеры Nintendo 64 и GameCube для более аутентичных ощущений при запуске классических игр. Стоимость контроллера производитель пока что не раскрывает, но новинка действительно интересная, особенно если вы любите кастомизировать устройства ввода под себя или под конкретные видеоигры.