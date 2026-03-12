Microsoft анонсировала Project Helix — это новый Xbox

На конференции Game Developers Conference 2026 в центре внимания оказалась будущая консоль Xbox — вице-президент Microsoft рассказал, что следующая Xbox под кодовым названием Project Helix будет использовать кастомный процессор AMD с «увеличением производительности трассировки лучей в десять раз», а также поддержкой полноценного path tracing. Консоль также получит новое поколение технологии апскейлинга AMD FSR, которая основана на машинном обучении, с функцией генерации кадров, которая повышает плавность изображения, создавая промежуточные кадры между существующими. Также представитель компании подтвердил, что Xbox и Windows становятся ближе друг к другу, и Project Helix сможет запускать игры для ПК.

«ПК становится всё более важной частью Xbox. Мы переносим лучшие функции Xbox на Windows», — сказал он. Microsoft планирует расширить режим Xbox, который изначально появился на портативной консоли Xbox Ally, на большее число Windows-компьютеров в некоторых регионах мира уже с апреля текущего года, а также внедряет Advanced Shader Delivery — систему предварительной компиляции шейдеров, чтобы их можно было загружать вместе с игрой или её обновлениями, а не ждать при запуске. Microsoft также создаёт единое окружение разработки, чтобы игры для Windows и Xbox создавались одновременно. Это должно заметно ускорить выход новых проектах на обеих платформах, но в данном случае возникает вопрос — а зачем тогда покупать Xbox вместо ПК?
