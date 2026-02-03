Представлен портативная консоль Ayaeno Pocket S Mini

Компания Ayaeno объявила о выпуске портативной игровой консоли Pocket S Mini, которая получила корпус с размерами 167:78:18,5 мм и массой 305 граммов. Новинка также характеризуется 4,2-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280:960 точек и соотношением сторон 4:3, что идеально подходит для ретро-игр, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, активной системой охлаждения, интерфейсом USB-C 3.2 Gen 2, слотом для карты памяти microSD, дактилоскопическим сенсором и батареей ёмкостью 6000 мАч. Базовая конфигурация оценена в 320 долларов, а топовая – 480 долларов.

