ПК на ARM теперь можно превратить в Xbox

Устройства с Windows 11 на базе ARM теперь тоже можно считать Xbox, поскольку приложение Xbox официально стало доступно на всех ARM-устройствах с Windows 11, о чём Microsoft объявила в официальном блоге. Это очередной шаг компании в рамках стратегии превратить любой экран, независимо от его размера, в «Xbox», даже если такое устройство не соответствует привычному представлению о консоли Xbox за последние более чем 20 лет. Пользователи ARM-устройств могут скачать приложение Xbox для ПК и запускать большую часть библиотеки Game Pass. Microsoft подтверждает, что более 85% каталога Game Pass уже совместимы с такими компьютерами, а также отмечает, что работа по расширению поддержки продолжается, чтобы у пользователей не возникало проблем с локальным запуском игр.

В тех случаях, когда игру невозможно запустить напрямую на устройстве, Microsoft напоминает о возможности облачного гейминга. По словам компании, этот формат стремительно набирает популярность, в том числе благодаря расширению географии сервиса. Существенную роль сыграло и то, что облачный гейминг теперь доступен на всех уровнях подписки Game Pass, а не только в самом дорогом тарифе Ultimate, как это было на протяжении многих лет. Кроме того, облачный гейминг теперь активно пользуется спросом, так как собрать игровой компьютер из-за очень дорогой оперативной памяти могут далеко не все. А вот подписка за пару десятков долларов доступна большинству игроков на планете, что и делает её популярной.
