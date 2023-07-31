AMD уже готовит к релизу процессоры Ryzen 8000

Если верить информации инсайдеров, новые процессоры AMD из семейства Ryzen 8000 будут представлены в двух конфигурациях — на базе ядер Zen 5 и Zen 5C. Стоит отметить, что на самом деле достаточно давно в сети появилось множество слухов и утечек относительно следующего поколения процессоров AMD Ryzen 8000 с кодовым названием Strix Point, но все они слегка отличаются друг от друга, так что ранее верить этим слухам было проблематично. Кроме того, по официальной дорожной карте AMD мы знаем лишь то, что семейство Strix Point будет использовать процессорные ядра Zen 5, графические ядра RDNA 3.5 (в случае с моделями с интегрированной графикой) и улучшенный модуль для обработки искусственного интеллекта.

Более того, если верить информации западных изданий, линейка Strix Point от AMD будет представлена в двух вариантах — стандартном монолитном дизайне и серии из чиплетов. Монолитные процессоры AMD Strix Point будут абсолютно идентичны по своему дизайну процессорам Phoenix — у них все ядра будут расположены на одном кристалле и, соответственно, обработка определённых сценариев происходит быстрее. При этом от решения использовать чиплеты, то есть компоновку из нескольких кристаллов в процессоре, компания тоже явно не отказывается, потому что это отличный вариант для разработки более производительных решений с большим количеством памяти. Но уже интересно посмотреть на то, как именно AMD будет работать в этом направлении — всё же многие делают ставку на 8000-ю серию.