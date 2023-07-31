AMD уже готовит к релизу процессоры Ryzen 8000

Более того, если верить информации западных изданий, линейка Strix Point от AMD будет представлена в двух вариантах — стандартном монолитном дизайне и серии из чиплетов. Монолитные процессоры AMD Strix Point будут абсолютно идентичны по своему дизайну процессорам Phoenix — у них все ядра будут расположены на одном кристалле и, соответственно, обработка определённых сценариев происходит быстрее. При этом от решения использовать чиплеты, то есть компоновку из нескольких кристаллов в процессоре, компания тоже явно не отказывается, потому что это отличный вариант для разработки более производительных решений с большим количеством памяти. Но уже интересно посмотреть на то, как именно AMD будет работать в этом направлении — всё же многие делают ставку на 8000-ю серию.