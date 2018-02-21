AMD выпускает процессоры Embedded Ryzen и Epyc

Сегодня AMD представила два новых семейства продуктов - процессор EPYC Embedded 3000 и процессор Ryzen Embedded V1000 - чтобы вступить в новую эпоху для высокопроизводительных процессоров. EPYC Embedded 3000 имеет чипы Zen и появится на уровнях, включая сетевые, запоминающие и периферийные вычислительные устройства, в то время как AMD Ryzen Embedded V1000 предназначена для медицинский целей, промышленных систем, игровых устройств и других клиентов.Эти новые процессоры AMD Embedded обеспечивают прорывную производительность, исключительную интеграцию и защиту на чипе.