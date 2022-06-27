AMD выпустила драйвер для Radeon HD 7970 спустя 11 после релиза

Десятилетняя и первая в мире видеокарта AMD с поддержкой DX12, Radeon HD 7970, получила фирменный драйвер Adrenalin 22.6.1. AMD Radeon HD 7970 была выпущена еще в декабре 2011 года. Она была основана на тогдашней совершенно новой архитектуре GCN, которая по-прежнему использовалась в различных продуктах красной команды, пока, наконец, не была заменена новыми ядрами Polaris и Vega. Хотя в прошлом году AMD прекратила поддержку драйверов для всего семейства GCN, начиная с серии Radeon HD 7000, компания молча выпустила новый драйвер для своих флагманских карт HD 7000 — Radeon HD 7970.

Если вы все еще используете видеокарту AMD Radeon HD 7970 (хотя, конечно, с учётом срока давности это очень маловероятно, разве что на корпоративных компьютерах или в образовательной сфере), вы можете найти последнюю версию графического драйвера на официальном сайте. Устанавливается новая версия прошивки достаточно просто — достаточно установить скачанный софт и подождать, пока система сделает всё за вас. AMD HD 7970 была первой официальной видеокартой, совместимой с DirectX 12, и в конечном итоге она получила повышение производительности после своего запуска, что с тех пор рекламируется как «Fine Wine» от AMD. Теперь, спустя более десяти лет, у AMD есть свой флагман Radeon RX 6950 XT, который почти в 7 раз быстрее, и скоро мы получим новое поколение в виде серии Radeon RX 7000 с процессором RDNA 3. Так что драйвер, конечно, можно установить, но стоит присмотреться к более свежим видеокартам.
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