AMD выпустила драйвер для Radeon HD 7970 спустя 11 после релиза

Если вы все еще используете видеокарту AMD Radeon HD 7970 (хотя, конечно, с учётом срока давности это очень маловероятно, разве что на корпоративных компьютерах или в образовательной сфере), вы можете найти последнюю версию графического драйвера на официальном сайте. Устанавливается новая версия прошивки достаточно просто — достаточно установить скачанный софт и подождать, пока система сделает всё за вас. AMD HD 7970 была первой официальной видеокартой, совместимой с DirectX 12, и в конечном итоге она получила повышение производительности после своего запуска, что с тех пор рекламируется как «Fine Wine» от AMD. Теперь, спустя более десяти лет, у AMD есть свой флагман Radeon RX 6950 XT, который почти в 7 раз быстрее, и скоро мы получим новое поколение в виде серии Radeon RX 7000 с процессором RDNA 3. Так что драйвер, конечно, можно установить, но стоит присмотреться к более свежим видеокартам.