AMD выпустила карту Radeon RX 580 2048SP

Компания AMD представила новую видеокарту Radeon RX 580 2048SP, которая является урезанной версией оригинальной 580-й модели. Новая карта может похвастаться меньшим количеством потоковых ядер и немного меньшей частотой графического процессора. Нельзя сказать, что производительность прямо сильно упала — это достойный вариант для сборки компьютера начального уровня. За свои деньги это прямо идеальный вариант, особенно если вы планируете сражаться в соревновательных играх, а не запускать современные проекты в 4К разрешении. Могу с уверенностью сказать, что урезанная версия смартфона с более низкой стоимостью станет популярной среди геймеров. В последнее время карты AMD лишь набирают обороты и если бренд не будет сильно накручивать стоимость, то все будет просто шикарно.