AMD выпустила мобильные процессоры

Компания AMD анонсировала два новых мобильных процессора Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H, которые производитель создавал специально для ноутбуков. Многие решили, что если процессор мобильный, то он обязательно должен быть для смартфона или планшета, но на самом деле рынок ноутбуков даже более привлекательный. Сейчас большая часть ноутбуков построена на процессорах Intel и это позволяет компании спокойно завоевывать рынок и продавать свои продукты без особого обновления. С выходом AMD и их новыми процессорами ситуация должна сильно измениться — теперь производитель не будет чувствовать себя так вольготно. Осталось только подождать, пока компания запустит ноутбуки с новыми процессорами и тогда можно будет поговорить о производительности и конкуренции с Intel. Сейчас это все лишь размышления вслух.