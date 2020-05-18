AMD выпустила новую версию Radeon Rays 4.0

После выпуска программы GPUOpen в которой были представлены новые наборы инструментов и расширенный пакет FidelityFX, AMD выпустила Radeon Rays 4.0. Графические процессоры компании AMD построенные на архитектуре RDNA2 были подтверждены для создания аппаратной поддержки трассировки лучей, благодаря чему, Radeon Rays 4.0 имеет оптимизацию BVH для доступа к графическим процессорам наряду с основными API: Microsoft DirectX 12, Khronos Vulkan и Apple Metal.

Новая версия поддерживает интерфейс HIP, аналогичной CUDA от NVIDIA. Добавлены новые API, оптимизированы BVH для видеокарты.
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