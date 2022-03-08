AMD выпустит не менее четырех новых чипов Ryzen 5000-й серии в марте

Ryzen 7 5700X, как и ожидалось, представляет собой восьмиядерный 16-поточный процессор, который как говорят, дешевле, чем Intel Core i5-12600KF, что означает рекомендованную производителем розничную цену около отметки 250-270 долларов США. Шестиядерный двенадцатипоточный Ryzen 5 5600, будет дешевле, чем Core i5-12400, поэтому его рекомендованная производителем розничная цена должна составлять менее 200 долларов США. Наконец, шестиядерный, шестипоточный Ryzen 5 5500, как говорят, приземлится по той же цене, что и Core i3-12100, что указывает на рекомендованную производителем розничную цену в 130 долларов США. К сожалению, никаких указаний о ценах на Ryzen 7 5800X3D не было, но судя по тому факту, что AMD, снижает цены на свои текущие процессоры Ryzen 5000-й серии на рынке США, мы надеемся, что они получат конкурентоспособную цену.