AMD выпустит не менее четырех новых чипов Ryzen 5000-й серии в марте

Согласно новой информации, похоже что AMD планирует выпустить в этом месяце не менее четырех новых процессоров серии Ryzen 5000, причем очевидным заголовком является уже анонсированный Ryzen 7 5800X3D. Тем не менее, в Твиттере появилась информация о еще трех процессорах, и похоже, что AMD планирует конкурировать с Intel. Ожидаются три новых процессора: Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500.

Ryzen 7 5700X, как и ожидалось, представляет собой восьмиядерный 16-поточный процессор, который как говорят, дешевле, чем Intel Core i5-12600KF, что означает рекомендованную производителем розничную цену около отметки 250-270 долларов США. Шестиядерный двенадцатипоточный Ryzen 5 5600, будет дешевле, чем Core i5-12400, поэтому его рекомендованная производителем розничная цена должна составлять менее 200 долларов США. Наконец, шестиядерный, шестипоточный Ryzen 5 5500, как говорят, приземлится по той же цене, что и Core i3-12100, что указывает на рекомендованную производителем розничную цену в 130 долларов США. К сожалению, никаких указаний о ценах на Ryzen 7 5800X3D не было, но судя по тому факту, что AMD, снижает цены на свои текущие процессоры Ryzen 5000-й серии на рынке США, мы надеемся, что они получат конкурентоспособную цену.

Комментарии и отзывы AMD
Телефоны с MediaTek Dimensity 9000 будут запущены в первом п…
Телефоны с MediaTek Dimensity 9000 будут запущены в первом пВ сети только что появились новые слухи о грядущих мобильных чипах MediaTek. Утечка раскрыла возможные ср…
Intel Core i5-12400F начинает продажи в Перу…
Intel Core i5-12400F начинает продажи в ПеруВ преддверии анонса в начале января в Перу начались продажи «заблокированных» процессоров Intel Core 12-г…
Запуск чипсета Exynos 2200 отложен…
Запуск чипсета Exynos 2200 отложенSamsung Semiconductor должна была представить Exynos 2200 11 января, но источник информации сообщает, что…
Графический процессор NVIDIA Hopper GH100 вмещает более 140 …
Графический процессор NVIDIA Hopper GH100 вмещает более 140 Несколько недель назад ходили слухи, что флагманский графический процессор NVIDIA Hopper GH100 будет осно…
Intel решила проблему с Denuvo DRM «Alder Lake» на Windows 1…
Intel решила проблему с Denuvo DRM «Alder Lake» на Windows 1В минувшие выходные Intel заявила, что решила проблемы с совместимостью DRM для игр, с которыми сталкивал…
Анонсированы мобильные процессоры Dimensity 8100 и 8000…
Анонсированы мобильные процессоры Dimensity 8100 и 8000MediaTek представила своих высококлассных конкурентов — Dimensity 8000 и 8100. Оба чипа изготовлены по 5-…
Intel готовит процессоры Meteor Lake с мощной графикой…
Intel готовит процессоры Meteor Lake с мощной графикойУ Intel совершенно дикие планы на будущую процессорную графику, и все это начнется с Meteor Lake в 2023 г…
Демонстрация процессора Intel Raptor Lake с 24 ядрами и 32 п…
Демонстрация процессора Intel Raptor Lake с 24 ядрами и 32 пКогда Intel объявила о первом гибридном дизайне компании под кодовым названием Alder Lake, мы ожидали уви…
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor