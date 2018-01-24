AMD восполняет пробелы в персонале

Генеральный директор AMD Лиза Су, безусловно, много сделала для того, чтобы повернуть вспять неудачи AMD, и она еще не закончила. После того, как лидер RTG Раджа Кодури отправился в Intel, были приняты меры для заполнения этого пробела.Ранее сегодня мы уже видели объявление Майка Райфилда в качестве старшего вице-президента и генерального менеджера AMD Radeon Technologies Group (RTG), а Дэвида Ванга - старшего вице-президента по инженерии для RTG.В недавнем интервью Су также упомянула, что компания инвестировала больше средств в исследования и разработки в 2017 году по сравнению с 2016 годом и будет инвестировать, даже больше, в этом году по сравнению с прошлым годом. Ее цель - достичь 20% -ного роста за год.