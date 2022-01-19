ARCTIC возвращает некачественную партию MX-5 TIM и предлагает бесплатную замену

Для ARCTIC всегда было главным приоритетом поставлять клиентам только продукцию самого высокого качества и долговечности. Если возникают какие-либо сомнения относительно поставляемой ею продукции, компания несет ответственность перед своими клиентами.

Текущие результаты постоянных испытаний по обеспечению качества показывают, что некоторые партии термопасты MX-5 содержат аномалии в отношении консистенции и срока годности. Поврежденные продукты демонстрируют повышенное отделение масла внутри пасты, что приводит к преждевременному затвердеванию. Это может привести к неблагоприятным последствиям и трудностям в применении. Затронутые партии уже отозваны, поэтому на рынок больше не поступит данный продукт. Данные термопасты MX-5, могут быть возвращены без исключения, и компания предлагает полную замену продукта.