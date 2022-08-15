ASRock Radeon RX 6400 Challenger ITX резко подешевела

ASRock недавно выпустила графическую карту Arc A380 Challenger ITX OC, которая стала первым продуктом компании, использующим графический процессор Intel Arc. Когда карта была выпущена на китайский рынок, ее цена составляла 1299 юаней или 192 доллара, что делало ее намного дороже, чем MSRP в 1030 юаней или 152 доллара для того же региона. Теперь, всего через несколько недель, официальный розничный магазин ASRock на JD.com обновил цену с 1299 юаней до 1029 юаней, что делает ее на 1 юань ниже официальной рекомендованной розничной цены. Обратите внимание, что эта цена включает добавленный НДС, поэтому фактическая цена видеокарты, если она выйдет на рынок США, должна быть еще меньше. 1029 юаней конвертируются примерно в 150 долларов США, что является гораздо лучшей ценой, чем цена, близкая к 200 долларам США, по которой она была указана ранее.

Видеокарта теперь может быть жизнеспособной альтернативой видеокарте ASRock Radeon RX 6400 Challenger ITX, цена которой составляет 1149 юаней или 170 долларов. Видеокарта Intel Arc предлагает большую емкость видеопамяти (6 ГБ против 4 ГБ), кодировщик AV1, который, как показано, превосходит NVIDIA и AMD, поддержку XeSS и трассировки лучей, а также будет поставляться с разогнанным графическим ядром из коробки. В целом производительность более-менее хороша в играх, поддерживающих DX12/Vulkan, но немного ниже в старых играх. В целом, обе карты должны обеспечивать достойную производительность графического процессора для геймеров начального уровня.
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