ASRock представила компактный ПК DeskMate X600 с поддержкой внешней видеокарты

Вчера компания ASRock представила новую серию компактных компьютеров под названием DeskMate X600, которые предоставляют возможность купить компактное решение и при необходимости подключить дискретную видеокарту посредством интерфейса PCI-E. Для этого новый компактный ASRock DeskMate X600 имеет специальный вырез в верхней части корпуса, который позволяет кабелю PCI-E или специальному удлинителю подключаться к док-станции внешнего графического процессора. Это блестящая идея, поскольку она имеет множество преимуществ в процессе повседневной работы или отдыха.

Например, данное подключение достаточно надёжно и удобно, так как кабель достаточно прочный и выдерживает существенные нагрузки, а если с ним что-то случится, то пользователь может просто купить новый за пару долларов. Кроме того, если пользователю не нужна дискретная графика, то он может её не использовать или даже не покупать, а работать на компьютере со встроенной графикой. А если захочется поиграть в игры или поработать над графикой, то можно смело брать дискретную видеокарту и подключать её. При этом сам компьютер ASRock DeskMate X600 может похвастаться поддержкой процессорво Ryzen 7000 и Ryzen 8000G, а также будущими моделями из линейки Ryzen 9000 (в документации указаны модели Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X). Интересно, что информации о процессорах компании Intel пока что нет, а это немного странно. Обычно компании выпускают компьютера в том числе на чипах «синей компании».
3D-карта Acer Shadow Knight Radeon RX 7800 XT OC появилась в…
В начале этого года компания Acer представила в рамках выставки CES 2024 графический адаптер Acer Shadow …
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti резко подешевела…
Производители видеокарт на текущий момент предлагают крупные скидки на графические процессоры NVIDIA GeFo…
Видеокарта RTX 5090 получит память GDDR7…
Сегодня на просторах интернета появились данные от инсайдеров о том, что компания NVIDIA работает над зап…
MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming Slim Monster Hunter Edition п…
Компания MSI пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4060 Ti Monster Hunter, глав…
NVIDIA GeForce RTX 5090 выпустят до конца текущего года…
Судя по информации иностранных инсайдеров, следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 50…
NVIDIA заработает на ИИ 50 миллиардов долларов за год…
Вероятно, если вы следите за рынком искусственного интеллекта, то знаете, что компания NVIDIA обладает вн…
Acer представила видеокарту Radeon RX 7800 XT Predator BiFro…
Сегодня компания Acer представила свои новейшие видеокарты серий Predator BiFrost и Nitro на базе графиче…
NVIDIA RTX 3060 стала самой популярной видеокартой в мире…
Видеокарты на графических процессорах NVIDIA продолжают доминировать на рынке — если верить статистике иг…
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OCОбзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OCТесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor