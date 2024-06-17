ASRock представила компактный ПК DeskMate X600 с поддержкой внешней видеокарты

Вчера компания ASRock представила новую серию компактных компьютеров под названием DeskMate X600, которые предоставляют возможность купить компактное решение и при необходимости подключить дискретную видеокарту посредством интерфейса PCI-E. Для этого новый компактный ASRock DeskMate X600 имеет специальный вырез в верхней части корпуса, который позволяет кабелю PCI-E или специальному удлинителю подключаться к док-станции внешнего графического процессора. Это блестящая идея, поскольку она имеет множество преимуществ в процессе повседневной работы или отдыха.

Например, данное подключение достаточно надёжно и удобно, так как кабель достаточно прочный и выдерживает существенные нагрузки, а если с ним что-то случится, то пользователь может просто купить новый за пару долларов. Кроме того, если пользователю не нужна дискретная графика, то он может её не использовать или даже не покупать, а работать на компьютере со встроенной графикой. А если захочется поиграть в игры или поработать над графикой, то можно смело брать дискретную видеокарту и подключать её. При этом сам компьютер ASRock DeskMate X600 может похвастаться поддержкой процессорво Ryzen 7000 и Ryzen 8000G, а также будущими моделями из линейки Ryzen 9000 (в документации указаны модели Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X). Интересно, что информации о процессорах компании Intel пока что нет, а это немного странно. Обычно компании выпускают компьютера в том числе на чипах «синей компании».