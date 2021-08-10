ASRock представила видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger D 8GB OC

ASRock представила видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger D 8GB OC.

Видеокарта выполнена в строгом черном дизайне с двумя вентиляторами. Стильная металлическая пластина предотвращает изгиб печатной платы. Тепловые трубки объединены, чтобы обеспечить максимальный контакт друг с другом для достижения наилучшего охлаждения.

Видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger D 8GB OC может похвастаться всеми игровыми технологиями архитектуры AMD RDNA 2. На борту видеокарты 8 ГБ памяти GDDR6. На данный момент информация о частотах видеокарты отсутствует, но известно, что модель будет поставляться с заводским разгоном.

Рекомендуемый блок питания 500 Вт, модель оснащена только одним 8-контактным разъемом питания. Длина видеокарты составляет 269 мм. Доступные разъемы: три порта DisplayPort 1.4 и один порт HDMI 2.1.

Доступность и стоимость видеокарты не раскрыты.
Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger D 8GB OC
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