ASUS ROG Astral RTX 5090 D Gaming OC разогнали до 2001 Вт

Как оказалось, не только GALAX GeForce RTX 5090 D HOF получила BIOS с лимитом мощности в 2001 Вт. Теперь аналогичная кастомная версия XOC BIOS появилась и для ASUS ROG Astral RTX 5090 D Gaming OC. Образ прошивки уже доступен для скачивания на сайте TechPowerUp, однако стоит подчеркнуть — BIOS не прошёл официальную верификацию и его использование полностью лежит на ответственности пользователя. Тем не менее, с помощью этой прошивки можно раскрыть полный потенциал Astral RTX 5090 D — видеокарты, предназначенной для китайского рынка. Несмотря на то? что RTX 5090 D уже снята с производства, владельцы этих карт теперь могут поднять лимит энергопотребления с 600 Вт до ошеломляющих 2001 Вт через один 16-контактный разъём питания.

Очевидно, что это крайне рискованно — такой ток может быстро повредить кабель или разъём, особенно без должного охлаждения. Однако энтузиасты теперь могут экспериментировать, подавая на карту мощность свыше 600 Вт, чтобы добиться максимальных частот и производительности. Ранее GALAX RTX 5090 D HOF уже установила мировой рекорд в 3DMark Port Royal с использованием аналогичного XOC BIOS, разблокировавшего лимит в 2001 Вт. Несмотря на штатную частоту Boost в 2610 МГц, команда OGS смогла разогнать карту до невероятных 3,65 ГГц с использованием жидкого азота — прирост почти на 1 ГГц. Но, конечно, в обычной системе это работать не будет — видеокарту нужно крайне эффективно охлаждать, чтобы она выдержала столь высокие нагрузки.
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