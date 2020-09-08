ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 первый в мире маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6E

Компания ASUS анонсировала новый флагманский игровой маршрутизатор. Он называется ROG Rapture GT-AXE11000.

Маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000 поддерживает Wi-Fi 6E - ASUS заявляет, что это первый маршрутизатор в мире, поддерживающий эту функцию. Wi-Fi 6E добавляет поддержку диапазона 6 ГГц. Это должно обеспечить лучшую производительность с совместимыми устройствами.

Wi-Fi 6E может обеспечить скорость передачи данных до 2 Гбит/с и с задержкой всего 2 мс. ROG Rapture GT-AXE11000 - трехдиапазонный маршрутизатор. Помимо сети 6 ГГц, он также транслирует сеть 5 ГГц и сеть 2,4 ГГц для старых устройств. У маршрутизатора есть один мультигигабитный порт, поддерживающий скорость до 2,5 Гбит/с. Пока нет информации о местных ценах и доступности, но ASUS сообщила, что на некоторых рынках он будет доступен к декабрю 2020 года.