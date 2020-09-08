ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 первый в мире маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6E

Компания ASUS анонсировала новый флагманский игровой маршрутизатор. Он называется ROG Rapture GT-AXE11000.

Маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000 поддерживает Wi-Fi 6E - ASUS заявляет, что это первый маршрутизатор в мире, поддерживающий эту функцию. Wi-Fi 6E добавляет поддержку диапазона 6 ГГц. Это должно обеспечить лучшую производительность с совместимыми устройствами.

Wi-Fi 6E может обеспечить скорость передачи данных до 2 Гбит/с и с задержкой всего 2 мс. ROG Rapture GT-AXE11000 - трехдиапазонный маршрутизатор. Помимо сети 6 ГГц, он также транслирует сеть 5 ГГц и сеть 2,4 ГГц для старых устройств. У маршрутизатора есть один мультигигабитный порт, поддерживающий скорость до 2,5 Гбит/с. Пока нет информации о местных ценах и доступности, но ASUS сообщила, что на некоторых рынках он будет доступен к декабрю 2020 года.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Rapture GT-AXE11000
Обзоры:
Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массыОбзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массы
Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портамиОбзор netis N2. Самый доступный AC1200 роутер с гигабитными портами
Новости:
Netgear выпустила обновленную трехдиапазонную ячеистую систему Orbi Pro с поддержкой Wi-Fi 6

Компания Nergear представила ячеистую систему с поддержкой Wi-Fi 6. Netgear Orbi Pro Wi-Fi 6 AX 6000 - эт...
MediaTek T750 5G новая платформа для маршрутизаторов и точек доступа

MediaTek анонсировала платформу T750 5G для маршрутизаторов с фиксированным беспроводным доступом и мобил...
Linksys представила Wi-Fi роутер 6 поколения MR9600

Linksys, один из первых, кто начал использовать Wi-Fi сеть шестого поколения для повседневных пользовател...
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Лучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZMЛучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZM
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышкаОбзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройствомОбзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством
Первые фото с камеры смартфона Iqoo 5 вп...
Первые фото с камеры смартфона Iqoo 5 впКомпания Iqoo поделилась фотографиями, сделанными на камеру смартфона Iqoo 5. В частности, снимки демонст...
MSI обновила модельный ряд ноутбуков лин...
MSI обновила модельный ряд ноутбуков линMSI обновила модельный ряд ноутбуков линейки WF и WS для рынка США. Всего в линейке представлено четыре м...
Самый мощный в мире 14-дюймовый игровой ...
Самый мощный в мире 14-дюймовый игровой Если вам нравится свобода персонализации, то познакомьтесь с самым мощным в мире 14-дюймовым игровым ноут...
NVIDIA называла RTX 3090 - Big Ferocious...
NVIDIA называла RTX 3090 - Big FerociousRTX 3090 - это монстр, и компания NVIDIA называет его Big Ferocious GPU (BFGPU). ...
Камеру Fujifilm X-A7 сняли с производств...
Камеру Fujifilm X-A7 сняли с производствСетевые источники сообщают о том, что компания Fujifilm сняла с производства беззеркальную камеру Fujifil...
Apple выпустила третью бета-версию прогр...
Apple выпустила третью бета-версию прогрApple выпустила третью бета-версию программного обеспечения macOS Big Sur beta 3. macOS Big Sur - это опе...
Covid-19 повлиял на развитие искусственн...
Covid-19 повлиял на развитие искусственнИскусственный интеллект и машинное обучение (МЛ) обретают значительную популярность на предприятиях и орг...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A70s...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A70sВ последнее время при покупке смартфона пользователи стали все чаще задумываться о том, стоит ли покупать...
Планшет Apple iPad Air 4 появится не ран...
Планшет Apple iPad Air 4 появится не ранВ сети появились новые данные о том, как будет выглядеть будущий планшет компании Apple и какими возможно...
OnePlus представит Nord 7 июля...
OnePlus представит Nord 7 июляКомпания OnePlus официально рассказала о своем новом смартфоне под названием Nord, который будет представ...
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR...
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARВыбор бытовой техники - всегда проблема, ведь есть море производителей, море моделей, и не каждый сможет ...
iQOO выпустят планшет и ноутбук...
iQOO выпустят планшет и ноутбукВ последнее время крупные производители электроники стали работать в направлении новых для себя рынков, т...
Обзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусовОбзор iBOX Zoom. Недорогой видеорегистратор с углом обзора 155 градусов
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителяОбзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя
Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станцияОбзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция
Обзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашотОбзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашот
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor