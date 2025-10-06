Microsoft больше не считает платформу Xbox доступной

Вместе с тем, как Microsoft и Xbox повысили стоимость подписки Xbox Game Pass сразу на пятьдесят процентов, компания изменила структуру всех трёх тарифных планов, добавив в них новые функции. Однако при этом некоторые возможности были убраны — в частности, исчезла 10-процентная скидка для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate на внутриигровые дополнения для Call of Duty, включая очки COD Points. На это обратил внимание инсайдер CharlieINTEL — до изменения цен подписка Xbox Game Pass Ultimate предоставляла скидки на игры, входящие в каталог сервиса, а также на косметические дополнения и валюту Call of Duty. Теперь же эта привилегия полностью исчезла.

Такое решение стало очередным сигналом того, что Microsoft больше не стремится позиционировать Xbox и его сервисы как способ сэкономить на играх. После недавнего повышения цен на Game Pass и подорожания консолей Xbox Series в США, причём уже второй раз за год, отмена 10-процентной скидки выглядит как очередное проявление жёсткой политики, которая только увеличивает дистанцию между компанией и её аудиторией. Всё чаще именно долгие поклонники Xbox, сопровождавшие бренд с первых лет, обвиняют Microsoft в чрезмерной жадности. Кроме того, на фоне роста цен на базовые жизненные потребности, когда люди стараются экономить на развлечениях, решение отказаться от Xbox становится очевидным. Повышение стоимости и одновременное удаление скидок делают игровую экосистему Microsoft всё менее привлекательной для обычных игроков.