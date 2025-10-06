Microsoft больше не считает платформу Xbox доступной

Такое решение стало очередным сигналом того, что Microsoft больше не стремится позиционировать Xbox и его сервисы как способ сэкономить на играх. После недавнего повышения цен на Game Pass и подорожания консолей Xbox Series в США, причём уже второй раз за год, отмена 10-процентной скидки выглядит как очередное проявление жёсткой политики, которая только увеличивает дистанцию между компанией и её аудиторией. Всё чаще именно долгие поклонники Xbox, сопровождавшие бренд с первых лет, обвиняют Microsoft в чрезмерной жадности. Кроме того, на фоне роста цен на базовые жизненные потребности, когда люди стараются экономить на развлечениях, решение отказаться от Xbox становится очевидным. Повышение стоимости и одновременное удаление скидок делают игровую экосистему Microsoft всё менее привлекательной для обычных игроков.