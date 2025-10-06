Microsoft больше не считает платформу Xbox доступной

Вместе с тем, как Microsoft и Xbox повысили стоимость подписки Xbox Game Pass сразу на пятьдесят процентов, компания изменила структуру всех трёх тарифных планов, добавив в них новые функции. Однако при этом некоторые возможности были убраны — в частности, исчезла 10-процентная скидка для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate на внутриигровые дополнения для Call of Duty, включая очки COD Points. На это обратил внимание инсайдер CharlieINTEL — до изменения цен подписка Xbox Game Pass Ultimate предоставляла скидки на игры, входящие в каталог сервиса, а также на косметические дополнения и валюту Call of Duty. Теперь же эта привилегия полностью исчезла.

Такое решение стало очередным сигналом того, что Microsoft больше не стремится позиционировать Xbox и его сервисы как способ сэкономить на играх. После недавнего повышения цен на Game Pass и подорожания консолей Xbox Series в США, причём уже второй раз за год, отмена 10-процентной скидки выглядит как очередное проявление жёсткой политики, которая только увеличивает дистанцию между компанией и её аудиторией. Всё чаще именно долгие поклонники Xbox, сопровождавшие бренд с первых лет, обвиняют Microsoft в чрезмерной жадности. Кроме того, на фоне роста цен на базовые жизненные потребности, когда люди стараются экономить на развлечениях, решение отказаться от Xbox становится очевидным. Повышение стоимости и одновременное удаление скидок делают игровую экосистему Microsoft всё менее привлекательной для обычных игроков.
Xbox Cloud Gaming запустят на автомобилях…
Microsoft и LG объединились, чтобы перенести Xbox Cloud Gaming прямо в автомобили с подключением к интерн…
Релиз консоли Analogue 3D вновь перенесли…
У компании Analogue снова возникли проблемы с запуском собственной версии Nintendo 64. Сегодня производит…
Ubisoft вынуждена отказаться от картриджей Nintendo Switch 2…
Выпуск игр для Nintendo Switch 2 на Game-Key Card может оказаться вынужденным шагом для некоторых студий …
PlayStation 6 получит 24 ГБ оперативной памяти…
Ожидается, что PlayStation 6 получит больше оперативной памяти, чем 16 ГБ у PlayStation 5 и PlayStation 5…
Microsoft открыла предзаказ на портативку ROG Xbox Ally…
Сегодня Microsoft и Asus официально открыли предзаказы на портативные консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Al…
Nintendo Switch 2 пока что не использует DLSS…
На старте продаж Nintendo Switch 2 первые игры от самой Nintendo, такие как Mario Kart World и Donkey Kon…
Консоль Xbox продаётся в три раза хуже PS5…
По информации от надёжного инсайдера, совокупные продажи Xbox Series S и X за всё время их присутствия на…
Microsoft повышает стоимость Xbox Series X…
В следующем месяце Microsoft поднимет цены на консоли Xbox Series S и Xbox Series X в США. С 3 октября Xb…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor