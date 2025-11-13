Valve пока что не готова выпускать Steam Deck 2

Прошло уже два года с момента выхода Steam Deck OLED — обновлённой версии портативной консоли Valve, впервые представленной в феврале 2022 года. Ещё тогда поклонники устройства начали требовать полноценное новое поколение, однако Valve заявила, что Steam Deck 2 появится не раньше 2025 или 2026 года, поскольку нужные технологии для следующего шага просто не были готовы. Теперь линейка устройств Steam официально расширится в начале следующего года — компания готовит гарнитуру Frame, настольный компьютер Steam Machine и обновлённый Steam Controller. Однако новой версии Steam Deck среди них пока нет. В интервью изданию IGN инженер-программист Valve Пьер-Лу Гриффе подтвердил, что время для Deck 2 ещё не пришло, хотя компания уже имеет чёткое представление о том, какой будет следующая модель.

По словам разработчика, команда хочет сделать действительно ощутимый шаг вперёд. Valve не интересует прирост производительности на 20, 30 или даже 50 процентов при том же времени автономной работы — речь идёт о значительно более выраженном скачке. Именно поэтому компания внимательно изучает развитие архитектур и процессоров, чтобы дождаться момента, когда на рынке появится действительно подходящая система на кристалле для следующего поколения Steam Deck. Пока, по словам Гриффе, таких решений нет. Так что, судя по всему, ждать новинку придётся до второй половины 2027 года. Это немного огорчает, ведь железо оригинальной консоли уже безумно устарело.
